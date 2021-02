Polizei holt auf dem Hohennauener See Passanten vom Eis

Westhavelland

Die Stadtverwaltung und die Polizei weisen dringend darauf hin, dass es lebensgefährlich sein kann, überfrorene Wasserflächen zu betreten. Auch wenn der aktuelle Dauerfrost dafür sorgt, dass sich auf den Seen, Teichen und der Havel im Stadtgebiet geschlossene Eisdecken bilden, gibt es keine Garantie für ein sicheres Betreten.

Am vergangenen Sonnabend mussten Polizeibeamte Spaziergänger vom Hohennauener See holen. Sie befanden sich dort auf dem Eis. Ein Zeuge hatte der Polizei einen Hinweis gegeben.

Wie dick die Eisdecke wirklich ist, kann niemand durch bloßes Ansehen beurteilen, schreibt die Rathenower Stadtsprecherin Anne Kießling. Vorsicht sei nicht nur bei fließendem Gewässer, verschneiter Oberfläche und bewachsenem Ufer geboten. „Auch an Ein- und Ausflüssen kann die Eisdicke plötzlich abnehmen“, so Anne Kießling. Daher rät das Ordnungsamt der Stadt Rathenow grundsätzlich vom Betreten zugefrorener Wasserflächen ab. Wer zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle betritt, gefährdet sich und andere.

Wer dennoch ins Eis einbricht, sollte versuchen, sich vorsichtig am Eis festzuhalten oder sich auf die Eisfläche zu ziehen. Wenn das Eis weiter bricht, kann man sich unter Umständen mit Fäusten oder Ellenbogen einen Weg zum Ufer freischlagen.

Andere sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen. Sie sollten auf Eigensicherung achten und sich selbst nicht zu weit auf das Eis wagen. Niemals im Wasser tauchen, um Personen zu suchen. Helfer sollte sofort den Notruf 112 wählen. Eingebrochenen Person sollten Hilfsmittel zugeschoben werden, die vor Ort zu finden sind, zum Beispiel ein dicker Ast, ein zusammengerollter Mantel oder ähnliches.

Gerettete am Ufer sofort vorsichtig erwärmen und dafür in warme Decken oder Jacken hüllen. Das „Hausmittel“, die Person mit Schnee abzureiben, schadet mehr, als es hilft. Unterkühlten Personen auf gar keinen Fall Alkohol geben, stattdessen möglichst warmen Tee und den Rettungsdienst holen.

Von MAZonline