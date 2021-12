Polizei löst Versammlung auf dem Märkischen Platz in Rathenow auf

Rathenow

Nachdem in der vergangenen Woche eine unangemeldete Versammlung von rund 300 Gegnern der Corona-Eindämmungsverordnung, insbesondere der 2-G-Regel aus dem Ruder gelaufen war, zeigte sich die Polizei am Freitag gut vorbereitet.

Mit einer Hundertschaft auf dem Märkischen Platz sowie weiteren Einsatzkräften und auch einigen Beamten zu Pferd wollte die Polizei diesmal die Einhaltung des Versammlungsrechts und der Corona-Verordnung durchsetzen.

Diesmal vorbereitet

Der Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg-West machte deutlich, es gebe Anzeichen, dass wieder eine unangemeldete Versammlung in Rathenow stattfinden werde. „Da es seit dem ersten Mal vor drei Wochen immer mehr Teilnehmer wurden und nie eine Anmeldung vorlag, wollten wir diesmal vorbereitet sein.

Und so dürfte die Rathenower Innenstadt einer der sichersten Orte gewesen sein, an denen man sich aufhalten konnte. Scheinwerferwagen leuchteten den Märkischen Platz aus, ein Lautsprecherwagen der Berliner Polizei rückte an. Auf dem Rathaushof standen die Pferdetransporter und Verpflegungswagen.

Polizeipferd auf dem Rathaushof. Quelle: Maz

Es war an alles gedacht. Die Beamten kamen sowohl aus Rathenow vom Wach- und Wechseldienst, als auch von der Bereitschaftspolizei. „Wir haben auch Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert“, sagte Karsten Schiewe. Der Polizeidirektor war selbst nach Rathenow gekommen, um den Einsatz mitzuverfolgen.

In den Netzwerken

Gegen 19 Uhr versammelten sich die ersten Teilnehmer der Kundgebung, die wieder über die Sozialen Netzwerke bekannt gemacht wurde. Polizeiführer Sven Mutschischk hatte kurz zuvor noch einmal unterstrichen, dass er fest mit einer Versammlung rechne.

Polizeidirektor Karsten Schiewe (links) und Polizeiführer Sven Mutschichk. Quelle: Maz

Zunächst ließen die Polizisten die Versammlungsteilnehmer gewähren. „Unsere Kontaktbeamten haben von Anfang an mit den Leuten gesprochen, um herauszufinden, ob es einen Versammlungsleiter gibt“, sagte Karsten Schiewe. Polizeisprecher Heiko Schmidt fügte hinzu, dass man – wenn es genügend Ordner gebe und alle anderen Vorgaben eingehalten sind – auch eine Kundgebung noch vor Ort genehmigen würden.

Nicht identifiziert

Allerdings braucht es dafür einen Versammlungsleiter. Den konnten die Kontaktbeamten nicht identifizieren.

Es wären ja durchaus Personen infrage gekommen. In Sachen Kundgebungen gestählt ist Christian Kaiser vom ehemaligen Bürgerbündnis. Und auch der Fraktionssprecher der AfD im Kreistag, Gerald Hübner, war da. Uwe Hendrich, Stadtverordneter der AfD in Rathenow zeigte ebenfalls Gesicht. An die Spitze der Bewegung wollte sich niemand stellen.

Polizeiautos waren überall in der Stadt. Quelle: Maz

Also suchte die Polizei weiter nach einem Versammlungsleiter, nun per Lautsprecherdurchsage. Als sich ein Mann bereit erklärte, stellte sich schnell heraus, dass dieser nicht in der Lage sein würde, die Kundgebung sicher zu leiten.

Rund 150 Teilnehmer

Mittlerweile befanden sich etwa 150 Personen in größeren und kleineren Gruppen auf und am Märkischen Platz. „Der Polizeiführer muss feststellen, ob der Versammlungsleiter, der sich meldet, diese Aufgabe auch bewältigen kann“, sagte Schiewe. Nachdem auch die Lautsprecherdurchsagen nicht fruchteten, forderte die Polizei die Teilnehmer nun auf, Schutzmasken aufzuziehen und den Mindestabstand einzuhalten.

Polizeisprecher Heiko Schmidt. Quelle: Maz

Die Durchsagen wurden mit Applaus und vereinzeltem Gegröle begleitet. Um 20.15 löste Polizeiführer Sven Mutschichk die Versammlung auf: „Ich fordere sie auf, den Platz in alle Richtungen zu verlassen.“

Fast alle, die in die Innenstadt gekommen waren, um in ähnlicher kraftvoller Weise zu protestieren, wie in der Woche zuvor, gingen daraufhin ihrer Wege. „Wir kommen wieder brüllten sie vereinzelt.“ Eine Person musste abgeführt werden, weil sie den Platz nicht verlassen wollte.

Reinbern Erben vor Ort

Der Leiter der Ordnungsbehörde Rathenow, Reinbern Erben, war mit seiner Mannschaft ebenfalls vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Rathenow stand in Alarmbereitschaft.“Ich bin froh, dass das hier friedlich abgelaufen ist,

Sven Mutschischk zeigte sich zufrieden mit dem Einsatz. Karsten Schiewe ebenso. Der Polizeidirektor räumte ein, dass die Beamten nach der Kundgebung vom Freitag zuvor, wo ein Polizist verletzt wurde und es zu weiteren Straftaten kam, ein Zeichen setzen wollten. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir da sind.“

Später schickten die Polizisten die Kundgebungsteilnehmer nach Hause. Quelle: Maz

Und man habe gezeigt, dass die Polizei bereit sei, Versammlungen zu schützen, solange die Vorschriften eingehalten werden. Das gelte auch für die Freitags-Versammlungen in Rathenow.

Von neun Personen, die der Aufforderung, den Märkischen Platz zu verlassen, nicht nachkamen, wurden die Personalien aufgenommen. Es wurden drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung aufgenommen und sechs Platzverweise erteilt.

Schon bald der nächste Einsatz?

Gegen 21 Uhr zogen die Beamten wieder ab. Es dauerte eine Weile, bis alle Sachen gepackt waren.

Derweil müssen sich die Rathenower darauf einstellen, dass es bereits am kommenden Montag zu dem nächsten Aufzug der Coronaschwurbler kommt. Erste Anzeichen gibt es.

Von Joachim Wilisch