Rathenow

Gestört durch den zunehmenden Lärm, den eine Gruppe von etwa 25 Personen im Bereich der Brücke an der Steinstraße in Rathenow verursachte, informierten genervte Anwohner am Freitagabend die Polizei. Die Polizisten stellten vor Ort die Gruppe Jugendlicher, die einen 17. Geburtstag feiern wollte, unterhalb der Brücke Musik hörte und alkoholische Getränke dabei hatte.

Platzverweise

Die Beamten erteilten den Anwesenden einen Platzverweis, dem der größte Teil der Gruppe folgte. Einige der Jugendlichen wollten den Anweisungen aber nicht Folge leisten, provozierten die Beamten und drohten ihnen mehrfach.

Plötzlich aggressiv

Nachdem die Personen immer wieder aufgefordert wurden, sich vom Ort zu entfernen und sich weiter zu beruhigen, verhielten sich zwei junge Leute aggressiv. Gleichaltrigen gelang es nicht, die beiden zu beruhigen. Die Beamten konnten nur mit Pfefferspray dafür sorgen, dass sich die Situation beruhigte und die Jugendlichen den Platz verließen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Kripo ermittelt

Die Personalien wurden notiert, es folgt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline