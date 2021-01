Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin in Rathenow

Rathenow

Ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol leiteten Polizisten am späten Donnerstagabend gegen eine Autofahrerin ein. Zunächst war die Frau an Streitigkeiten in einer Wohnung im Rathenower Stadtgebiet beteiligt, woraufhin durch eine Zeugin die Polizei informiert wurde.

Noch bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen, war die 32-Jährige aber schon in ihr Auto gestiegen und weggefahren. Die Beamten stoppten ihren Pkw dann in der Berliner Straße in Rathenow. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Alkoholisierte musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgeben und den Pkw stehen lassen.

Von MAZ