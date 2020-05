Semlin

Einem beherzten Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass am Montagabend ein volltrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden konnte. Der Mann hatte beobachtet, wie der Fordfahrer in Rathenow eine rote Ampel missachtet hatte und in Schlangenlinien weitergefahren war.

Der Zeuge hatte die Polizei alarmiert und war dem Ford gefolgt. In der Hohennauener Straße in Semlin konnten die Beamten den Fahrer stoppen. Bei dem Atemalkoholtest pustete sich der Mann auf 1, 94 Promille und musste anschließend eine Blutprobe abgeben.

