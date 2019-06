Rathenow

Weil Uwe T. am frühen Samstagabend nicht in das Seniorenzentrum am Stadtforst in Rathenow zurückkehrte, meldete das Pflegepersonal den 79-Jährigen als vermisst. Er hatte das Zentrum gegen 14 Uhr in unbekannte Richtung verlassen, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntagmorgen heißt.

Die Suche mit einem Hubschrauber und Fährtenhunden blieb erfolglos. Deswegen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Herr T. leidet an Altersdemenz, ist desorientiert und auf Medikamente angewiesen.

Wer weiß, wo Uwe T. sich aufhält?

Zuletzt trug der 1,70 Meter große Mann ein blaues T-Shirt, eine dunkle Trainingshose und graue Stoffschuhe. Am Handgelenk trägt er ein Armband mit seinem Namen und der Telefonnummer des Seniorenzentrums. der 79-Järige hat eine Halbglatze mit grauem Haarkranz und eine hagere Gestalt.

Die Polizei sucht den vermissten Uwe T. Quelle: Polizeidirektion West

Wer Uwe T. seit Samstag in Rathenow oder der näheren Umgebung gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03322/2750 an die Polizeiinspektion Havelland oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von RND/are