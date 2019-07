Rathenow

Die Masche ist immer gleich. Unbekannte stellen sich der Wohnungstür oder am Grundstück als Trödler oder Antiquitätenhändler vor und fragen nach alten Möbeln, Schmuck, Geschirr welches die Eigentümer eventuell verkaufen möchten.

Zuerst eine Liste

Von der Möglichkeit schnell Geld mit alten, eh in der Garage oder in Schränken verstaubten Dingen Geld zu verdienen, lassen manche die Betrüger auf ihr Grundstück oder in ihre Wohnung und das Haus. Dort nehmen die Betrüger dann die infrage kommenden Gegenstände in Augenschein und erstellen eine Liste mit einem Preis, den sie bereit wären zu zahlen.

Geschäft erst später

Es kommt aber nicht zu einer Geldübergabe, da der Unbekannte die Liste mit den Gegenständen erst seinem vermeintlichen Chef zeigen möchte. Der Tatverdächtige hat also einen Vorwand, nicht gleich zu bezahlen und verspricht bald zurückzukommen, um das vereinbarte Geschäft abzuwickeln.

In Ruhe umsehen

In der Zwischenzeit kann sich der Betrüger selbst oder ein Komplize in den Wohnräumen der Geschädigten umsehen. Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei: Die Täter täuschen eine „amtliche“ oder „berufliche“ Funktion vor, die sie angeblich zum Betreten der Wohnung berechtigt.

Amtlicher Auftrag

Sie behaupten, sie kämen in amtlicher Eigenschaf, im Auftrag der Stadt oder eines Amtes und müssen etwas in der Wohnung überprüfen. Dabei treten sie als Handwerker, Heizkostenableser, Beauftragter der Hausverwaltung, Mitarbeiter der Krankenkasse, aber auch als Kriminalbeamter, Gerichtsvollzieher, Postzusteller oder Monteure auf. Eine gelegentliche telefonische Ankündigung soll mögliche Bedenken des Opfers im Voraus zerstreuen.

Beziehung zum Opfer

Die Täter täuschen eine persönliche Beziehung zum Opfer vor, um eine Einladung zum Betreten der Wohnung zu erhalten. Dazu geben sie sich als Verwandte, ehemalige Nachbarn oder Kollegen, als Pflegepersonal oder Bettnachbarn vom letzten Krankenhausaufenthalt aus. Sie überbringen angebliche Grüße oder Unglücksnachrichten und erschleichen sich so Ihr Vertrauen. Oft rufen die Täter kurz vorher an.

Offene Türen

Ziel der Täter ist immer, dass das Opfer die Tür öffnet und die Täter in die Wohnung gelangen. In der Regel „arbeiten“ die Täter zu zweit. Während ein Täter das Opfer in ein Gespräch verwickelt und ablenkt, durchsucht die zweite Person in Windeseile die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenständen.

Appell der Polizei

Darum appelliert die Polizei: Niemals Fremde in die Wohnung lassen. Immer genau feststellen, wer in die Wohnung will. Wenn Fremde einen Besuch telefonisch ankündigen, sollte man nach Name, Anschrift und Telefonnummer zum Zurückrufen fragen. Echte Verwandte oder Bekannte werden dafür Verständnis haben.

Der gute Rat

Niemals Geld oder Wertsachen an Personen übergeben, die man nicht kennt. Gibt der Fremde vor, von einem Amt, einer Behörde oder von der Hausverwaltung zu kommen, kann man um Geduld bitten und die genannte Institution kontaktieren.

Wenn etwas passiert, unbedingt Strafanzeige erstatten.

Von Joachim Wilisch