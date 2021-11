Sondereinsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen in Rathenow fünf Wohnungen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat dies wegen Verdachts auf Drogenhandel angeordnet. Die Beamten wurden fündig. An der Razzia waren auch das Ordnungsamt und die Polizeiinspektion Havelland beteiligt.