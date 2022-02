Rathenow

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug am Montag gegen 18.15 Uhr in der Großen Milower Straße in Rathenow Schlangenlinien fuhr und alarmierte die Polizei. Beamte konnten den Fahrer kurze Zeit später stoppen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 64-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab 2,12 Promille.

Die Beamten begaben sich mit dem Mann in ein Krankenhaus für eine Blutprobe. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von MAZonline