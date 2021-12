Rathenow

Polizisten haben am Mittwoch um 11.50 Uhr in der Paracelsusstraße in Rathenow den Fahrer eines Elektrorollers angehalten, da an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Versicherungsgesetz ermittelt. Weiterfahren durfte er nicht mehr.

Von MAZonline