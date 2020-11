Havelland

Die weiteren Polizeimeldungen aus dem Havelland im Überblick:

Jerchel : Holzdiebstahl

Der Besitzer eines Grundstückes inl Jerchel meldete sich am Sonntagnachmittag (8. November) bei der Polizei und teilte mit, dass ihm gerade Holz gestohlen werde. Ihm unbekannte Männer hatten Baumstämme zersägt und die Holzstücke anschließend in Fahrzeuge verladen. Als der Grundstücksbesitzer diese daraufhin ansprach, ließen diese aber nicht von ihrem Vorhaben ab. Polizisten konnten einen mit Holz beladenen Transporter und dessen Fahrer feststellen. Der 61-Jährige wollte sich den Beamten gegenüber aber nicht zum Vorwurf des Diebstahls äußern. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Steckelsdorf : Auffahrunfall auf der B188

Mit ihrem Fiat fuhr eine 51-jährige Havelländerin am Sonnabendvormittag (7. November) auf der B188 und wollte nach rechts auf die L96 in Richtung Rathenow einbiegen. Da sie anderen Fahrzeugen Vorfahrt gewähren musste, hielt sie an. Dies bemerkte ein nachfolgender Citroen-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Der 32-Jährige aus Sachsen-Anhalt blieb unverletzt, die Fiat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Premnitz : Gehölz in Brand geraten

Ein Zeuge meldete in der Nacht zu Sonntag (8. November) einen Brand auf dem Alten Friedhof in Premnitz. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte die Feuerwehr das brennende Gehölz bereits gelöscht. Es handelte sich dabei um eine etwa zwei Meter hohe Konifere, die völlig zerstört wurde. Die Brandursache ist noch unklar. Es ist jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen davon auszugehen, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brand wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern weiter an. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Neu Dessau : Strohmiete brennt

In der Nacht zu Sonnabend (7. November) wurde die Polizei zu einem Brand einer Strohmiete auf einem Acker zwischen Milow und Neu Dessau gerufen. Hier waren mehrere Strohballen einer etwa zehn Meter breiten und über 30 Meter langen Strohmiete aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und wurde dabei von dem geschädigten Landwirt mit einem Traktor unterstützt, der die Strohballen auseinanderzog. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass der Brand gelegt wurde. Es wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

