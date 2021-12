Rathenow

Ein betrunkener Radfahrer ist am Mittwoch um 21.10 Uhr in der Puschkinstraße in Rathenow zwei Polizisten aufgefallen.

Die Beamten ließen den Mann in ein Atemalkoholtestgerät pusten. Ergebnis: 1,78 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens unter Alkohol ermittelt.

Von MAZonline