Rathenow

Manchmal dauert es ein bisschen, bis man erkennt, was einem gut tut. Im Fall von Manuela Geske strichen über fünf Jahrzehnte ins Land, eh eine schlummernde Leidenschaft geweckt wurde: das Malen. Gut zwei Jahre ist es her, dass die 55-Jährige den ersten Pinselstrich auf eine Leinwand setzte. Heute kann sie sich ein Leben ohne Pinsel und Farben kaum noch vorstellen.

Ausstellung in der Volkshochschule

Die Ergebnisse dieser Leidenschaft können derzeit im 3. Obergeschoss der Volkshochschule in der Bammer Landstraße bewundert werden. Im Flur, von denen die Kunst- und Kreativräume abgehen, präsentiert Manuela Geske eine kleine Auswahl ihrer Bilder.

Anzeige

Arbeiten in Acryl sind zu sehen und Aquarelle. Einige Landschaftsbilder sind darunter, ein Blumen-Stillleben und Werke, auf denen sich Fabelwesen tummeln. „Manchmal stelle ich mich ohne konkreten Plan vor die Leinwand, lasse die Farben verlaufen und erkenne plötzlich Formen, die ich dann weiter entwickle“, sagt sie.

Manuela Geske vor einem ihrer Bilder im dritten Strock des VHS-Gebäudes. Quelle: Markus Kniebeler

Die künstlerische Ader sei immer schon da gewesen, sagt Manuela Geske. Aber den Schritt, aktiv zu werden, habe sie lange gescheut. Zu viel um die Ohren, zu viele Verpflichtungen, zu wenig Mut, aus dem Alltagstrott auszubrechen und mal etwas ganz Neues zu wagen.

Entschluss gefasst

Doch dann wurde während einer längeren Erkrankung aus dem vagen Plan, es mit dem Malen zu versuchen, ein Entschluss. „Ich hatte Zeit zum Nachdenken und habe gemerkt, dass ich etwas tun muss, das mich zur Ruhe kommen lässt“, sagt die Angestellte der Kreisverwaltung.

„Winterspaziergang“ hat Manuela Geske dieses Bild genannt. Quelle: Markus Kniebeler

Den entscheidenden Impuls gab ihr dann eine Frau, die in der hiesigen Kulturszene seit Jahren aktiv ist: Annelie Knobloch. Einmal in der Woche brachte Manuela Geske ihren Sohn zum Musikunterricht in die Freie Schule für Musik und Kunst „Ton-Art“, die von Annelie Knobloch geleitet wird. Während der Filius Gitarrengriffe übte, kamen die beiden Frauen ins Gespräch.

Erste Pinselstriche im Ton-Art-Atelier

Mit ihrem Wunsch, das Malen zu versuchen, stieß Manuela Geske bei Annelie Knobloch natürlich auf offene Ohren. Kurzerhand bot die erfahrene Künstlerin der Novizin an, sich im Ton-Art-Atelier auszuprobieren. Und so kam es, dass Manuela Geske zum Pinsel griff, während der Sohn nebenan die Gitarrensaiten traktierte.

„Beim Malen fällt jeder Ballast von mir ab“, sagt Manuela Geske. Quelle: Markus Kniebeler

„Ich habe gleich gewusst, dass es das ist“, sagt Manuela Geske heute. Beim Malen falle der ganze Ballast, der sich im Alltag so ansammle, von ihr ab. „Ich kann mich selbst vergessen, wenn ich an der Staffelei stehe“. Die Anspannung löse sich mit jedem Pinselstrich auf und es stelle sich ein Wohlgefühl ein. „Ganz klar – das Malen hat auf mich eine therapeutische Wirkung“, sagt sie.

Kreativ in der Küche

Nach den ersten Gehversuchen im Ton-Art-Atelier, bei denen Annelie Knobloch ihr wichtige Tipps geben konnte, malt Manuela Geske nun vornehmlich zu Hause – meist wird der Küchentisch zur Arbeitsfläche umfunktioniert.

Sie legt einfach los. Experimentiert mit Farben, malt nach Gefühl, lässt ihrer Phantasie freien Lauf. „Was andere von meinen Werken denken, ist nicht wichtig“, sagt sie. „Ich freue mich, dass ich etwas gefunden habe, das mir so viel Spaß macht.“

Spaß bereitet sie aber nicht nur sich. Offenbar gefällt das, was sie malt, auch anderen. Einige Kollegen waren so angetan von ihren Bildern, dass diese nun in deren Büros hängen. „Ist doch viel schöner, als wenn sie bei mir in der Ecke stehen.“

Ines Struyk, Mitarbeiterin der Kreisverwaltung, hat sich zwei Gemälde von Manuela Geske in ihrem Büro aufgehängt. Quelle: Markus Kniebeler

Zwei „Geskes“ hängen auch im Büro von Ines Struyk, Sachbearbeiterin für Kultur und Tourismus in der Kreisverwaltung. „Ich finde es erstaunlich, welche künstlerische Ausdruckskraft Manuela Geske in so kurzer Zeit entwickelt hat“, sagt sie. Nicht aus Gefälligkeit einer Kollegin gegenüber, sondern mit großer Freude habe sie die zwei Gemälde bei sich ins Büro gehängt, „Der Raum ist recht klein“, sagt Ines Struyk. „Da überlegt man sich genau, was man aufhängt.“

Ermunterung durch Kollegen

Ines Struyk war es auch, die Manuela Geske, die an so etwas noch gar keinen Gedanken verschwendet hatte, zur Ausstellung ermunterte. „Trau dich, Du musst Dich mit Deinen Arbeiten nicht verstecken“, hatte die erfahrene Kulturförderin ihr geraten.

Und Manuela Geske traute sich. Ein Anruf bei Ines Kias, Fachbereichsleiterin der Kreisvolkshochschule in Rathenow, und die Sache war geritzt. „Wir geben Hobbykünstlern die Möglichkeit, ihre Arbeiten in unserem Flur zu präsentieren“, so Kias. Als Manuela Geske anrief, seien die Ausstellungsflächen gerade frei gewesen.

Ausstellung bis Ende Januar

Noch bis Ende Januar können sie in der 3. Etage in der Bammer Landstraße angeschaut werden. Nur der kleine Empfang zur Eröffnung musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Aber vielleicht kommt es ja noch mal zu einer zweiten Ausstellung mit neuen Bildern. „Ideen hab ich noch jede Menge im Kopf“, sagt Manuela Geske. Und wenn man die Freude zum Maßstab nimmt, mit der sie über ihr Hobby spricht, dann kann man ziemlich sicher sein, dass diese Ideen bald auf der Leinwand landen.

Von Markus Kniebeler