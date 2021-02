Postfiliale in Rathenow schließt zum 20. März

Rathenow

Die Deutsche Post verlässt mit ihren Briefserviceleistungen und der Postbank die Hauptfiliale in Rathenow. Es bleibt vorerst ausschließlich der DHL-Stützpunkt im Hof des Gebäudes. Dort nehmen die Zusteller auch ihre Briefe auf und begeben sich auf ihre Touren.

In einer offiziellen Erklärung bestätigt die Postbank diese Informationen: „Die Filiale in der Wilhelm-Külz-Straße 1 in Rathenow öffnet letztmalig am Freitag, dem 19. März 2021 von 9 bis 12.30 Uhr.“ Für die Kundinnen und Kunden bedeute dies „zwar einen Wechsel von Standort und Ansprechpartnern“, die Dienstleistungen der Post können sie aber wie gewohnt in Anspruch nehmen.

Die Postbank-Filiale in Rathenow war nicht nur für Gelddienstleistungen zuständig, sondern auch für alle Geschäfte rund um Brief- und Paketsendungen. Als nächstgelegene Alternative für Post- und Paketdienstleistungen steht die Partnerfiliale der Deutschen Post in der Goethestraße 25 in Rathenow (Schreibwaren Rühle) zur Verfügung.

Entsetzte Kunden

Die Kunden, die am Freitag die Nachricht erfuhren, reagierten entsetzt. „Rathenow ist Kreisstadt und die Post zieht sich zurück“, schimpfte ein Senior, der einen Brief aufgeben wollte und sich mit dem Porto nicht sicher war. Eine Frau, die bei der Postbank etwas zu erledigen hatte, klagte: „Jetzt ist die nächste Bank mit eigener Filiale in Rathenow verschwunden.“

Post Rathenow Quelle: Bernd Geske

Damit hat die Kundin der Postbank einen wunden Punkt getroffen. Noch vor 15 Jahren gab es in Rathenow sechs Bankunternehmen, die Mittelbrandenburgische Sparkasse und die Volksbank Rathenow sogar mit mehreren Filialen in der Stadt. Übrig sind nun diese beiden Geldinstitute und die Commerzbank.

Die nächste Möglichkeit, kostenfrei Bargeld abzuheben, gibt es nun in der Commerzbank-Filiale (Steinstraße 1, Rathenow) und an einem Geldautomaten in der Rhinower Landstraße 31 in Rathenow (Shell-Tankstelle). Die nächstgelegenen Filialen der Postbank, in denen man auch Brief- und Paketdienstleistungen in Anspruch nehmen kann, sind in der Sankt-Annen-Straße 30 in Brandenburg an der Havel und in der Breite Straße 75 in Stendal.

Geld im Supermarkt

Wie ein Sprecher der Postbank mitteilt, könne man hier auch weiter Bargeld ein- und auszahlen. Zudem werde hier zu den Themen Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkrediten beraten. „Auf Wunsch bietet die Postbank Finanzberatung auch zuhause bei den Kunden an.

„Darüber hinaus bieten viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. In Rathenow ist das unter anderem in den Filialen von Rewe, Fehrbelliner Straße 49 und Netto, Brandenburger Straße 25.“

Post Rathenow Quelle: Bernd Geske

Zurzeit werden die Kunden, die zur Postbank in der Wilhelm-Külz-Straße kommen, mit Handzetteln und Anschreiben informiert.

Noch im Dezember hatte Postbanksprecher Hartmut Schlegel betont, es gebe keine konkreten Schließtermine. „Der Postbank ist es wichtig, dass die Bargeldversorgung der Kunden und die Versorgung mit Postdienstleistungen weiter sichergestellt ist“, sagte er auf Anfrage.

Wer also Briefdienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, der muss in einen der Rathenower Postshops gehen. Die Post-Unternehmenstochter DHL, die in dem 3300 Quadratmeter großen Gebäude an der Wilhelm-Külz-Straße ihren Zustellstützpunkt hat, bleibt.

Die DHL im Hof des Gebäudes bleibt. Quelle: Bernd Geske

Vor Weihnachten mussten die DHL-Boten so viele Pakete zustellen, dass sogar noch zusätzliche Räume in einem ehemaligen Rathenower Autohaus angemietet wurden. Bei der DHL geht man davon aus, dass die Sendungsmengen von Päckchen, Paketen und Warensendungen – und damit der Platzbedarf bei der Zustellvorbereitung – weiter zunehmen werden.

Darum wird auch geprüft, ob man am Rathenower Stützpunkt Veränderungen vornehmen muss, hieß es bei DHL. Ob man zusätzliche Fläche am Standort in der Wilhelm-Külz-Straße anmietet oder andere Pläne umsetzt, darüber ist noch nicht entschieden.

Von Joachim Wilisch