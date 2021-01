Premiere: Rathenower Hauptausschuss-Sitzung wird online übertragen 

Rathenow

Die Premiere hat schon mal geklappt. Anfang der Woche haben sich die Spitzen der Stadtverwaltung mit den Vorsitzenden der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen online beraten.

Erstmals kam dabei das im Rathaus eingerichtete Videokonferenzsystem zum Einsatz. Die Fraktionschefs mussten nicht, wie üblich, in den Versammlungsraum des Rathauses kommen, sondern konnten die Sitzung zu Hause auf dem Bildschirm ihres Computers oder Handys verfolgen.

„Das hat für den Anfang ganz gut geklappt“, sagt Anne Kießling, Referentin des Rathenower Bürgermeisters. Natürlich müssten alle sich noch an die Abläufe und Besonderheiten einer Online-Sitzung gewöhnen. Aber grundsätzlich habe die Premiere gezeigt, dass diese Form der Zusammenkunft in Corona-Zeiten eine Alternative zu den Präsenzsitzungen sein könne.

Auch Hartmut Rubach, Vorsitzender der SPD-Fraktion, war von der ersten Online-Sitzung angetan. „Wir sind von der Stadt gut informiert worden“, sagte er. Zwar habe es zwischenzeitlich ein Übertragungsproblem gegeben. Aber das habe nicht das Rathaus zu verantworten gehabt, sondern sei auf seine heimische Internetverbindung zurückzuführen gewesen.

Weil das System grundsätzlich funktioniert hat, soll es nun auch bei Ausschusssitzungen zum Einsatz kommen, die wegen der hohen Corona-Infektionszahlen zumindest im Februar nicht in der gewohnten Form stattfinden werden.

So wird die Tagung des Hauptausschusses am kommenden Donnerstag (Beginn: 17.15) als Hybridsitzung stattfinden. Alle Mitglieder, die über die technischen Möglichkeiten verfügen, können das Geschehen am heimischen Bildschirm verfolgen. Die Daten zur Einwahl in das Konferenzsystem werden ihnen vom Rathaus übermittelt.

Wer nicht in der Lage ist, der Sitzung online zu folgen, kann sich im Sitzungssaal einfinden. Allerdings ist die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt.

Zuschauer dürfen aus Sicherheitsgründen nicht in den Versammlungsraum kommen. Aber auch sie können dem Geschehen aus der Ferne folgen, wenn sie zu Hause über eine stabile Internet-Verbindung und ein Endgerät – Tablet, Smartphone, Notebook, Desktop – verfügen. Um den öffentlichen Teil der Sitzung zu verfolgen, muss folgende Internet-Adresse angewählt werden: https://meet.ur.de/HauptausschussOeffentlich

Von Markus Kniebeler