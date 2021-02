Premiere: Sitzung der Rathenower Stadtverordneten wird online übertragen

Rathenow

Die Rathenower Stadtverordnetenversammlung wird am kommenden Mittwoch (17. Februar) erstmals als Hybridveranstaltung über die Bühne gehen. Das heißt, dass Stadtverordnete bei der Tagung in der Weinbergaula präsent sein dürfen. Wer will und dazu die technischen Möglichkeiten hat, kann der Sitzung aber auch am heimischen Computer folgen. Ein entsprechender Einwahllink wurde allen Abgeordneten von der Stadtverwaltung zugestellt.

Rathenower Bürgern ist die Teilnahme aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt. Aber auch sie können der Sitzung am Computer folgen. Über den Link https://meet.ur.de/SVVOeffentlich können sie sich einwählen. Aktiv an der Debatte beteiligen können sie sich indes nicht. Fragen im Rahmen der Einwohnerfragestunde müssen vorher an die Stadt übermittelt werden: entweder per Mail (sitzungsdienst@stadt-rathenow.de), per Post (Stadtverwaltung Rathenow, Hauptamt/Sitzungsdienst, Berliner Straße 15, 14712 Rathenow) oder telefonisch (03385/596473).

Anzeige

Eine echte Premiere ist die Hybrid-SVV nicht. Am 28. Januar hatte der Hauptausschuss erstmals diese Form der Sitzungsübertragung getestet. Abgesehen von kleineren Anfangsschwierigkeiten funktionierte das ganz gut.

Corrado Gursch, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, ist gespannt auf die Tagung am Mittwoch. „Es ist auch für mich eine Premiere“, sagte er auf MAZ-Anfrage. „Ich hoffe, dass die Technik funktioniert und ich vor allem bei den Abstimmungen den Überblick behalte.“

Die Sitzung wurde vom Blauen Saal in die Weinbergaula verlegt, weil dort mehr Platz zum Abstandhalten ist und die technischen Voraussetzungen für eine Übertragung besser sind. Die Sitzung beginnt um 16.15 Uhr.

Von Markus Kniebeler