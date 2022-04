Premiere der „Offenen Bühne Rathenow“

Rathenow

Am heutigen Samstag, dem 16.4.2022, startet erstmals von 15 bis 16 Uhr das Kulturangebot „Offene Bühne Rathenow“ auf dem Märkischen Platz in Rathenow. Den Anfang machen Manuela Reimann & Limeriks Horn, deren Repertoire Songs aus den Bereichen des Schlagers, über Pop bis Rock umfasst. Am Ostermontag tritt die Band dann noch einmal im Optikpark ebenfalls von 15 bis 16 Uhr auf.

Alle können mitmachen

Mit der „Offenen Bühne Rathenow“ wird allen Musikerinnen und Musikern, Kunstschaffenden und anderen Talenten an jedem dritten Samstag bis September (16. 4., 28. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9.) die Möglichkeit geboten, sich auf dem bunten Showteppich zu präsentieren. Dies können Vereine, Profis, Schulen, Hobbymusikerinnen und -musiker und andere darstellende Künstlerinnen und Künstler sein.

Neben der offenen Bühne auf dem Märkischen Platz wird es außerdem im Optikpark am Ostermontag sowie am 29. 5., 19. 6., 17. 7., 21. 8. und 18. 9.2022 jeweils um 15 Uhr Auftritte geben.

Von MAZonline