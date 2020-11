Premnitz

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag gegen 22.45 Uhr eine Mülltonne an der Geschwister-Scholl-Straße in Premnitz in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr konnte ihn schnell löschen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand absichtlich gelegt worden ist. Die Ermittlungen dauen noch an, der Sachschaden liegt bei 250 Euro.

Von MAZ