Premnitz

Zum Auftakt der 67. Saison der Premnitzer Konzertreihe „Stunde der Musik“ ist am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr der bekannte Konzertpianist Ronny Kaufhold im Kulturhaus in der Fabrikenstraße in Premnitz zu Gast.

In seinem Programm wird er im großen Beethoven- und Chopin-Jahr 2020 selbstredend Werke von Ludwig van Beethoven und Frederic Chopin, aber auch „Bilder einer Ausstellung“ in der Originalversion für Klavier solo von Modest Mussorgski zu Gehör bringen. Zusätzlich moderiert er sein Konzert und bringt dem Publikum interessante Details zu Komponisten und Werken näher.

Bereits mehrfach auf der Premnitzer Bühne

Den Freunden niveauvoller Kammermusik ist der aus Genthin stammende Musiker kein Unbekannter. Ronny Kaufhold begeisterte die Premnitzer Musikfreunde bereits in drei brillanten Klavierkonzerten der „Stunde der Musik“ mit seinen sowohl temperamentvollen als auch einfühlsamen Interpretationen erlesener Werke großer Meister.

Ronny Kaufhold ist Träger zahlreicher Preise, Auszeichnungen sowie Stipendien. Seit über 25 Jahren füllt der Musiker zahlreiche Konzertstätten deutschlandweit. Er erlernte das Klavierspielen im Alter von acht Jahren autodidaktisch. Mit elf Jahren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht, mit 13 gab er sein erstes abendfüllendes Klavierkonzert.

Erfahrener und erfolgreicher Konzert-Pianist

Ab dem 15. Lebensjahr war er Jungstudent an der Berliner Universität der Künste, wo sich nach seinem Abitur und Zivildienst das instrumentale Hauptfachstudium Klavier bei Frau Prof. Lapitzkaja anschloss. 2005 schloss er die Diplomprüfung mit „sehr gut“ ab. Im Sommersemester 2008 bestand er an Europas größter Kunstuniversität erfolgreich das Konzertexamen, den höchstmöglichen Abschluss innerhalb der künstlerischen Ausbildung im Fach Klavier.

Seine rege Konzerttätigkeit führte ihn ab dem Alter von 20 Jahren auch mehrfach in die ausverkaufte Philharmonie Berlin, wo er gemeinsam mit dem Sinfonie Orchester Berlin Klavierkonzerte von Liszt, Beethoven und Saint-Saëns aufführte.

Die Kammermusikreihe „Stunde der Musik" wird durch den Landkreis Havelland und die Stadt Premnitz gefördert.

Karten für das Konzert kosten acht Euro, Mitglieder des Bürgervereins zahlen sechs Euro, Schüler zwei Euro.

