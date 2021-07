Rathenow

Im Rahmen der Streifentätigkeit entschieden sich Polizeibeamte am Donnerstagmittag in der Straße An der Bahn in Rathenow, den Fahrer eines Renault Lagunas zu kontrollieren.

Dabei wurde festgestellt, dass der 40-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine entsprechende Anzeige. Gegen die Halterin des Fahrzeugs, der ebenfalls am Ort war, wird ebenfalls ermittelt.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten in Premnitz in der Vistrastraße den Fahrer eines Skoda Fabias. Auch hier stellte sich heraus, dass der 32-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer und den Autobesitzer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, beziehungsweise Fahren lassen ohne Führerschein. Die Beamten untersagten dem jungen Mann die Weiterfahrt.

Von MAZonline