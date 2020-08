Premnitzer Drogenhändler bekommt Bewährungsstrafe

Rathenow

Mit einem sprichwörtlich blauen Auge kam Sven G. am Dienstag vor dem Rathenower Amtsgericht davon. Der 41-Jährige musste sich für den illegalen Handel mit Cannabis und Amphetaminen vor Gericht verantworten. Eine Freiheitsstrafe, wie G. befürchtet hatte, muss er nicht antreten. Stattdessen kam der Premnitzer mit einer dreijährigen Bewährungsstrafe davon.

4333 Euro in bar hatten Beamte im Mai vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Premnitz sichergestellt. Dazu rund 27 Gramm Cannabis sowie rund 220 Gramm Amphetamine. Insgesamt belief sich der Wert der Drogen und des Bargeldes auf knapp 7000 Euro. Sven G. räumte die Taten vor dem Schöffengericht ein. Er gab auch zu, dass das Bargeld aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammt.

Vor Gericht ließ er von seinem Anwalt eine Erklärung verlesen. Darin schilderte er unter anderem, dass er Drogen an Freunde und Bekannte verkauft habe, um seine eigene Sucht zu finanzieren. „Ich habe über viele Jahre alles mögliche genommen“, so der Angeklagte. Angefangen habe alles mit dem Tod seines Großvaters 2004.

„Mein Opa war schwer erkrankt, genau zu dem Zeitpunkt als ich wegen einer Körperverletzung in Haft war. So konnte ich ihm nicht helfen. Er starb noch während ich in Haft saß. Mit dem Verlust kämpfe ich bis heute“, erklärt G. in dem Schreiben.

Auf die Frage des Richters, von wem er die Drogen bezogen habe, erklärte Sven G.: „Mal hier, mal da.“ Namen nannte er dem Gericht nicht. Auch wie viel Geld er für seinen eigenen Konsum benötigte, konnte oder wollte er nicht sagen.

Wie Richter Ligier feststellte, gibt es im Zentralregisterauszug des Angeklagten keine Vorstrafen. Der Staatsanwalt ließ es sich aber nicht nehmen, in der Verhandlung darauf hinzuweisen, dass es diverse Einträge gab, die erst vor wenigen Monaten nach der gesetzlichen Frist von fünf Jahren aus dem Register gelöscht wurden. „Das mag sein, aber dennoch gilt hier vor Gericht nur das, was im Register steht“, hielt Richter Ligier dagegen.

Unbeeindruckt zeigte sich der Staatsanwalt auch von den Unterlagen, die der Verteidiger dem Gericht zur Verfügung stellte. Darunter mehrere Bewerbungsschreiben und der Nachweis für ein Praktikum, das Sven G. im Frühjahr in Rathenow absolviert hatte. „Haben sie schon mal in Betracht gezogen, dass ihr äußeres Erscheinungsbild Arbeitgeber daran hindern könnte, sie einzustellen?“, wollt der Staatsanwalt wissen. Sven G. schüttelte lediglich den Kopf.

In seinem Plädoyer ließ der Staatsanwalt keinen Zweifel daran, dass ihn die Ausführungen der Verteidigung nicht überzeugten. „Der Angeklagte ist 41 Jahre alt und hat sein ganzes Leben darauf angelegt, von öffentlichen Leistungen zu leben. Da er seinen Drogenkonsum mit Hartz IV nicht finanzieren kann, handelte er mit Betäubungsmitteln. Das belegen auch die erheblichen Mengen, die in seiner Wohnung gefunden wurden“, so der Staatsanwalt.

Zudem beweise sein äußeres Erscheinungsbild mit langem Bart, Ring in der Nase und Tunnel in den Ohren, dass er nicht arbeiten wollte und auch zukünftig nicht arbeiten will. Da er die Tat eingeräumt hat und im Vorstrafenregister inzwischen keine Eintragungen mehr stehen, plädierte der Staatsanwalt für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung. Die Mindeststrafe für ein derartiges Verbrechen liegt bei einem Jahr Freiheitsstrafe.

Dem folgte auch das Schöffengericht und erlegte Sven G. zusätzlich 150 Stunden gemeinnützige Arbeit auf. G. selbst erklärte vor der Urteilsverkündung, dass die Anklage ihn zum Nachdenken gebracht habe. „Ich bereue meine Tat zutiefst.“ Über eine Therapie habe er bereits nachgedacht, aber noch keine konkreten Schritte unternommen.

Von Christin Schmidt