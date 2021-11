Rathenow

Die Verwahrlosung des Rathenower Körcenters schreitet voran. Zerbrochene Scheiben, beschmierte Wände, umgestürzte Bauzäune, aufgetürmte Schuttberge. Dazu Ratten, die auf dem Gelände der heruntergekommenen Immobilie gesichtet wurden. Fast täglich beschweren sich Anwohner und Passanten über die unhaltbaren Zustände auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Areal am Körgraben.

Auch die Stadt Rathenow hat längst auf die Situation reagiert. Allerdings fällt ein Großteil der beanstandenswerten Zustände nicht in ihre Zuständigkeit. Die Nachricht von dem Schädlingsbefall etwa habe man gemäß Infektionsschutzgesetz an den Kreis weitergeleitet, sagt Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben. Auch für die Müllproblematik und die möglichen Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit, die von dem Gelände ausgehen, sei der Kreis zuständig. Doch offenbar lässt sich der Eigentümer von allen Aufforderungen, Abhilfe zu schaffen, nicht beeindrucken.

Vandalismus-Schaden am Körcenter Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Und auch den anderen Verpflichtungen, die der Besitz einer Immobilie mit sich bringt, kommt er nicht nach. So wartet die Stadt seit Monaten darauf, dass fällige Steuern und Abgaben beglichen werden. „Wir haben den Eigentümer mehrfach gemahnt“, sagt Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann. „Ohne Erfolg.“ Mittlerweile sei es schwer zu ergründen, wer überhaupt für die Immobilie verantwortlich sei. Jedenfalls seien alle Mahnungen und Aufforderungen der Stadt unbeantwortet geblieben.

Zwangsversteigerung beantragt

Deshalb sieht die Stadt sich gezwungen, mit anderen Mitteln gegen den säumigen Zahler vorzugehen. „Wir haben die Zwangsversteigerung der Immobilie beim zuständigen Amtsgericht Potsdam beantragt“, sagt Alexander Goldmann. Mehr könne er derzeit zu der Angelegenheit nicht sagen.

Das ist ein zulässiges Verfahren. Die Zwangsversteigerung von Immobilien erfolgt laut Rechtsordnung auf Antrag eines Gläubigers, wenn der Eigentümer eine Schuld nicht zurückzahlen kann. Mit der gerichtlichen Anordnung der Zwangsversteigerung verliert der bisherige Eigentümer das Verfügungsrecht über die betreffenden Objekte. Für die Zeit des Verfahrens ordnet das Gericht in der Regel die Zwangsverwaltung an.

Bis es tatsächlich zur Versteigerung kommt, kann viel Zeit vergehen. „Ich rechne mit mindestens einem halben Jahr“, so Goldmann. Oft sei es aber so, dass der Eigentümer auf Druck der Anordnung reagiere und den Forderungen nachkomme.

Die Zukunft des Körcenters ist ungewisser denn je. Quelle: Markus Kniebeler

Das würde nichts am Niedergang des ehemaligen Einkaufszentrums ändern, der Ende des 1990er-Jahre begann. Damals kündigten die ersten der rund 35 Mieter der Ladenpassage ihre Verträge, weil die Kundschaft in dem nach der Wende eröffneten Center ausblieb. In den Folgejahren gaben dann auch die großen Mieter – ein Lebensmittelmarkt und ein Drogeriemarkt –, auf. Bis zum kompletten Leerstand der Immobilie im Jahr 2014.

Enttäuschte Erwartungen

Dann begann eine Phase der enttäuschten Hoffnungen. Nach dem Niedergang des Einkaufszentrums scheiterten diverse Pläne. Weder ein Sonderpostenmarkt noch ein Möbel-Discounter, die sich für die rund 4000 Quadratmeter große Immobilie interessiert hatten, kamen zum Zuge.

Und auch die volltönenden Versprechungen eines neuen Eigentümers, der die Immobilie im Jahr 2017 erworben und angekündigt hatte, das Haus zu einem Gesundheits- und Pflegezentrum umzubauen, haben sich nicht erfüllt. Zwar waren bereits Vorverträge mit dem Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege über den Betrieb des Zentrums geschlossen worden. Doch als der Umbau ins Stocken geriet und vertraglich vereinbarte Fristen nicht gehalten werden konnten, zog sich das Gemeinschaftswerk aus dem ambitionierten Projekt zurück.

Mittlerweile hat der ambulante Pflegedienst ein alternatives Objekt zur Verwirklichung seiner Pläne gefunden. Im kommenden Jahr soll im ehemaligen Jobcenter in der Puschkinstraße ein Wohnzentrum für Senioren mit Tagespflege, Wohngemeinschaft und Büroräumen eröffnet werden.

Was mit dem Körcenter geschieht, steht derweil in den Sternen. Daran, dass die Geschichte ein gutes Ende nimmt, glaubt allerdings kaum noch jemand.

Von Markus Kniebeler