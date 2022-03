Putin, Schröder und die SPD: So stehen Sozialdemokraten im Havelland zum Altkanzler

Havelland

Das Verhältnis des Altkanzlers und Sozialdemokraten Gerhard Schröder zum russischen Kremlchef Wladmir Putin steht seit längerer Zeit in der Kritik und wird nach Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine nun erneut scharf diskutiert.

Nachdem die ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens und Finnlands, Matteo Renzi und Esko Aho, bereits am Donnerstag ihre Rücktritte aus den Aufsichtsräten zweier russischer Unternehmen verkündet hatten, wächst auch der Druck auf den Altkanzler.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei wird Schröder, Aufsichtsratsvorsitzender beim russischen Ölkonzern Rosneft und vorgeschlagen für den Gazprom-Aufsichtsrat, nicht nur zum Rücktritt seiner Ämter aufgefordert. Es werden auch Stimmen laut, die seinen Parteiausschluss zum Thema machen.

Doch wie denken die Sozialdemokraten aus dem Havelland darüber? Wie beurteilen sie Schröders Verhalten und was wünsche sie sich von ihrem Genossen?

Schröder im Havelland kein vorrangiges Thema

„Als Unterbezirk werden wir uns aktuell nicht mit der Situation einzelner SPD- Mitglieder aus anderen Landesverbänden und SPD-Gliederungen befassen“, erklärt Felix Menzel, Vorsitzender SPD-Unterbezirks Havelland und Bürgermeister der Gemeinde Milower Land.

Felix Menzel, Vorsitzender SPD-Unterbezirks Havelland und Bürgermeister der Gemeinde Milower Land. Quelle: Christin Schmidt

Diese Frage sei in dieser Situation schlicht kein vorrangiges Thema. Ein Parteiausschluss sei zudem nach dem deutschen Parteienrecht oder auch dem Statut der SPD aufgrund von heftigen Meinungsverschiedenheiten, Provokationen oder geschäftlichen Interessen nicht möglich.

Schröder muss sich von Putin distanzieren

„Ich denke aber, alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verfolgen derweil aufmerksam, dass der Parteivorsitzende der SPD, Lars Klingbeil und der Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Frage mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder im Gespräch stehen. Meine persönliche Meinung ist, dass sich Gerhard Schröder sehr deutlich von Wladimir Putin und dessen Vorgehen distanzieren muss“, macht Menzel deutlich.

Er weist zudem daraufhin, dass die havelländische SPD, die mit ihren Mitgliedern einen Querschnitt der Gesellschaft bilde, in diesen ungewissen Stunden viel und umfangreich diskutiert.

„Wir als SPD im Havelland konzentrieren uns jedoch auf die Organisation von Unterstützung für Menschen aus der Ukraine“, betont der Unterbezirksvorsitzende. Dabei gehe es um die Unterstützung von Sammelaktionen und um unbürokratische Hilfe insbesondere für Mütter und Kinder. Denn die würden sehr wahrscheinlich auch hier im Havelland in den nächsten Tagen Schutz vor Vertreibung und unsäglichem menschlichem Leid suchen.

Humanitären Hilfe in den Kommunen im Havelland

„Das ist jetzt das Gebot der Stunde. Wir setzen darauf, dass die Bundesregierung die nun notwendigen Entscheidungen zur humanitären Hilfe in den Kommunen schnell treffen wird.“

Johannes Funke, havelländischer Landtagsabgeordneter der SPD: „Dass Deutschland heute ein wirtschaftlich enorm starkes Land ist, hat viel mit Gerhard Schröder und seinen Entscheidungen als Bundeskanzler zu tun. Außenpolitisch ist hervorzuheben, dass er Deutschland aus dem Irak-Krieg herausgehalten hat. Dennoch war nicht jede seiner Entscheidung populär.

Johannes Funke, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Havelland und SPD-Landtagsabgeordneter. Quelle: Andreas Kaatz

Das alles ist nun schon ein paar Tage her und in der Politik muss man sich jeden Tag fragen, ob die Richtung noch stimmt. Heute ist klar festzustellen, dass Gerhard Schröder keinen Einfluss auf das politische Tagesgeschäft hat. Seine Mitgliedschaften in den Gremien staatsnaher russischer Konzerne sollte er dennoch schnell beenden.“

Ketzin: Noch keine abschließende Position

Die Ketziner Sozialdemokraten haben derzeit noch keine abschließende Position bezogen. Der Vorsitzende des Ortsvereins Jürgen Tschirch: „In unserem Ortsverein gibt es zum Thema ’Schröder’ keinen Antrag. Ich werde auch keinen Antrag stellen, weil ich glaube, dass er selbst vom Verhalten Putins auch ’überrannt’ wurde.“

Wustermark: Klares Bekenntnis gefordert

Die Wustermarker SPD fordert vom Ex-Kanzler ein klares Bekenntnis: „SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil hat unmissverständlich klar gemacht, was die SPD von Gerhard Schröder erwartet. Und zwar die Geschäfte zum Kriegstreiber Putin zu beenden. Hoffentlich nutzt der Bundeskanzler a.D. gerade die Zeit, um alles Erforderliche in die Wege zu leiten.

Persönlich kann es keinen anderen Schluss geben, als klare Kante zu zeigen für Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Sollte sich Gerhard Schröder mit seinem Verhalten anders entscheiden, müssen wir uns als gesamte SPD damit auseinandersetzen“, sagt der Ortsvereinsvorsitzende Steven Werner.

Falkensee teilt die Kritik

„Die Rolle Gerhard Schröders, der die sozialdemokratische Partei seit Jahren in keiner Funktion mehr vertritt, wird innerparteilich auf allen Ebenen breit und überaus kritisch diskutiert“, bestätigt Julia Sahi, die neu gewählte Co-Vorsitzende der SPD in Falkensee.

„Wir teilen die Kritik am Agieren des Altkanzlers und sind der Auffassung, dass sich Schröder nach dem russischen Angriffskrieg klar von Wladimir Putin distanzieren muss. Dafür müsste er seine Ämter bei Gazprom niederlegen. Eine entscheidungsrelevante Debatte um Gerhard Schröder wird – darin sind wir uns sicherlich einig – allerdings hauptsächlich auf Bundesebene oder im Raum Hannover, wo Gerhard Schröder parteilich verankert ist, geführt werden.“

Parteiausschluss ist ultima ratio

Silke Cardeneo, Vorsitzende des Ortsvereins Havelland-Mitte, sowie ihr Stellvertreter Robert Borchert sehen auch, dass die Beziehungen von Gerhard Schröder zu Putin für die SPD schwierig sind. Andererseits müsse man feststellen, dass er, wie auch Sigmar Gabriel, nicht im Namen der Partei spricht und handelt, sondern als Privatperson.

„Für die SPD sprechen die Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken und das tun sie mit sehr eindeutigen Aussagen“, so Cardeneo. Ein Parteiausschluss sei in jeder politischen Partei ultima ratio, also die letzte Möglichkeit, wenn keine anderen Mittel mehr helfen. „Einen Parteiausschluss zu erwirken, ist zu Recht sehr schwierig und langwierig, wie wir zum Beispiel bei Thilo Sarrazin gesehen haben. Ob hier am Ende Aussicht auf Erfolg bestünde, sehen wir kritisch“, so Cardeno.

Von Christin Schmidt, Jens Wegener und Andreas Kaatz