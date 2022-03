Putins Krieg gegen die Ukraine: Freundin aus Odessa auf der Flucht ins Havelland

Rathenow

Seit 14 Tagen ist die Welt eine andere. Putin führt Krieg gegen die Ukraine, stürzt Europa in eine furchtbare Krise und beschert mir und vielen anderen Menschen Alpträume. Dennoch sind die Sorgen, die mich umtreiben, nichts im Vergleich zu dem, was meine Freundinnen Maryna aus Odessa und Alexandra aus Donezk durchmachen.

Ständig sind wir in Kontakt, halten uns auf dem Laufen, versuchen uns gegenseitig Mut zu machen – was mit jedem Tag Krieg, mit jeder neuen Schreckensnachricht schwerer wird. „Ich kann nicht essen, nicht schlafen, nicht arbeiten, ich muss ständig weinen – ich möchte helfen, aber ich kann nur beten“, erklärt mir Alex. Sie lebt in Moskau, ihre Mutter und ihre sechsjährige Nichte sind in Donezk.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alex hat den Krieg in ihrer Heimat vor acht Jahren miterlebt, sie weiß, was all das jetzt bedeutet. Immer wieder überlegt sie in diesen Tagen, Moskau zu verlassen, denn auch dort sei die Situation zunehmend angespannter. Eines aber will sie auf keinen Fall, dass man die russische Bevölkerung für diesen Krieg verantwortlich macht.

Schutz vor Granaten und Bomben in U-Bahn-Stationen in Kiew

„Ich sehe hier, dass immer mehr Russen verstehen, was gerade passiert“, berichtet Alex. Viele ihrer Freunde harren seit Putins Angriff am 24. Februar in Kiew aus, suchen Schutz vor den Granaten und Bomben in U-Bahn-Stationen. Die Stadt zu verlassen, sei ihnen bislang nicht gelungen.

Alexandra wuchs im Donbass auf und lebt nun in Moskau. Quelle: privat

Maryna konnte inzwischen mit ihren beiden Kindern, Mutter, Schwester und Nichte, ihren beiden Katzen und Hund nach Chisinau in Moldawien flüchten. Sie hatte gehofft, dass es nur ein vorübergehender Abschied von ihrer geliebten Heimatstadt am Schwarzen Meer sein würde.

Vor wenigen Tagen hat sie diese Hoffnung aufgegeben. „Christin, wenn wir nach Deutschland kommen, kannst Du uns helfen, eine Unterkunft zu finden?“, schrieb sie mir. Natürlich helfe ich ihr und ich weiß, viele Havelländer wollen genau das auch tun.

Zahlreiche Havelländer wollen helfen

Seit ich vor fast zwei Wochen über das Schicksal meiner beiden Freundinnen hier berichtet hatte, bekam ich zahlreiche Anrufe. Immer wieder fragen mich Menschen, wie es den beiden geht, wo sie gerade sind und wie sie helfen können.

Die Anteilnahme so vieler Menschen berührt mich, zugleich macht mich die Macht- und Hilflosigkeit, die mich beim Anblick der Bilder und Videos zerstörter Städte und flüchtender Menschen überkommt, wütend und traurig.

Erinnerungen an das Haus am Schwarzen Meer

Marina hat mir vor wenigen Tagen von ihrem Haus erzählt, in das sie all ihr Erspartes investiert hat. „Vom Fenster aus kannst Du auf das Schwarze Meer sehen“, sagte sie mir und ich konnte spüren, dass sie in Gedanken genau dieses Bild gerade vor sich hat. Ob sie ihr Haus jemals wiedersehen wird, ob es den Krieg unbeschadet übersteht – sie kann es nur hoffen.

Maryna lebte bis vor wenigen Tagen mit ihren beiden Kindern in Odessa. Quelle: privat

Maryna ist erschöpft, sie ist müde von der Flucht, ständig geplagt von der Sorge, wie es nun weitergehen soll. Ihre Tochter habe nächtelang kein Auge zu getan, sie schreibe unentwegt ihre Gedanken auf, verarbeite das Erlebte auf dem Papier.

In der Nacht zum Donnerstag wird sich Maryna erneut mit ihrer Familie auf den Weg machen. Ein Bus soll sie und andere Flüchtlinge nach Karlsruhe bringen. Von dort wollen sie die Weiterreise ins Havelland antreten, wo sie hoffentlich zur Ruhe kommen können.

Ein hilfsbereites Paar aus dem Milower Land stellt den drei Frauen und den Kindern seine Ferienwohnung zur Verfügung. Alex konnte sich derweil noch nicht dazu entschließen, Moskau zu verlassen, auch wenn sie nicht mehr daran glaubt, dort eine Zukunft zu haben. 

„Ich kann die Videos, die die Zerstörung meiner Heimat zeigen, nicht ertragen“, sagt Alex. Auch mir schießen immer wieder Tränen in die Augen, wenn ich versuche, mich über die aktuelle Lage in der Ukraine zu informieren. Wie muss es da erst meinen Freundinnen und all den anderen Ukrainern gehen.

Von Christin Schmidt