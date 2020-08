Rathenow

Offenbar aus Unachtsamkeit ist am Montagnachmittag ein Radfahrer in der Rhinower Straße verunglückt. Der 24-Jährige hatte auf dem Weg Richtung Jederitzer Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter übersehen und war in diesen hineingefahren.

Beim Sturz zog er sich leichte Verletzung zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Der Schaden wird auf insgesamt rund 400 Euro geschätzt. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der junge Mann erhielt eine mündliche Verwarnung.

Von MAZ