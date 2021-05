Radweg von Rathenow nach Rhinow wird saniert

Rathenow

Ab Juli dieses Jahres ist es soweit: Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt in Rhinow als Teil der Bundesstraße B 102 und der 13 Kilometer lange Radweg nach Rathenow werden saniert. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Montag mit. Der Betreib erneuert die Fahrbahndecke in Rhinow auf einer Länge von etwa 1,4 Kilometer.

„Gleichzeitig ist geplant, einen Fußgängerüberweg herzustellen. In der gesamten Ortslage wird die Radverkehrsführung neu gestaltet und der Einmündungsbereich der Kreisstraße K 6331 mit einem Gehweg ergänzt“, erklärt Pressesprecher Steffen Streu zu den geplanten Maßnahmen.

Abschnittsweise Sperrungen

Der Radweg zwischen Rathenow und Hohennauen und weiter bis Rhinow wird dabei in Teilbereichen saniert. Für die Zeit der Bauarbeiten gibt es abschnittsweise Sperrungen. Alle, die mit dem Rad unterwegs sind, müssen für diese Zeit auf die Bundesstraße ausweichen.

Während der Fahrbahnbauarbeiten in Rhinow wird die Durchfahrt für den Schwerlastverkehr gesperrt. Es wird eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke geben.

Die konkreten Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Für die Verkehrsanbindung von Kita und Schule sowie dem Öffentlichen Nahverkehr soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Rhinow eine innerörtliche Umleitungsstrecke vor Beginn der Vollsperrung ertüchtigt werden. Die Umleitung erfolgt über die kommunale Gartenstraße und Siedlerfeld oder über die Straße der Jugend.

Halbjährige Bauarbeiten

Die Arbeiten in Rhinow und an dem Radweg beginnen im Juli und sollen im Dezember beendet sein. Ziel des Landesbetriebs ist es, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden während der Bauarbeiten um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit in der zweiten Jahreshälfte gebeten.

Von MAZonline