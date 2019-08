Nennhausen/Brüssel

Die Rezensenten waren begeistert: „Ohne Zweifel die beste Produktion der Saison“, schrieb Annemarie Peeters ( De Standaard). „Ein Modellbeispiel dafür, Wagner dem neuen Jahrtausend angemessen zu inszenieren.“ Das denkt Giovanni Chiaramonte, AISE. „Traumhaft schöne Klang- und Bilderreise“, schreibt Hans Reul vom Berliner Rundfunk.

Über Ralf Pleger wird – wieder einmal – gesprochen. Und wieder ist die Kritik begeistert. Pleger, der in Nennhausen ( Havelland) aufgewachsen ist und inzwischen in Berlin und an anderen Orten in der Welt zuhause ist, hat sich an eine Operninszenierung gewagt.

Es sollte unbedingt Wagner sein

Nicht nur irgendeine Operninszenierung. Wagner sollte es sein. „Das war meine erste große Opernproduktion, gleich mit Wagner, und es war ein ganz schöner Erfolg.“ Ralf Pleger freut sich. „Die Produktion wird im Januar nach Bologna gehen.“

Erstes Arbeitsfeld

Für den Regisseur Ralf Pleger war das Projekt eine große Veränderung. Er kannte die Oper – er hatte lange für die Berliner Bühnen gearbeitet. Doch dann sah es lange so aus, als ob er mit dem filmischen Doku-Drama ein Arbeitsfeld entdeckt hätte, das noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Die Welt ist ein Dorf, heißt es. Als Ralf Pleger nach Brüssel kam, lernte er Bettina Giese kennen. Sie ist die künstlerische Betriebsdirektorin am Opernhaus in Brüssel. Und sie kommt wie er aus dem Havelland – aus Rathenow. Nennhausen und Rathenow ergeben eine Melange für die große Wagner-Oper in Brüssel. Besser hätte es sich Ralf Pleger auch nicht für eines seiner Doku-Dramen ausdenken können, die immer wieder im Fernsehen gezeigt werden. „Natürlich haben wir auch über Rathenow geplaudert“, sagt Ralf Pleger. Die alte Heimat lässt grüßen.

Auf nach Bologna

„Tristan und Isolde“ ist eine Koproduktion zwischen dem Théâtre de la Monnaie in Brüssel und dem Teatro Comunale in Bologna. Die Produktion geht deshalb Anfang des kommenden Jahres in die Stadt. Ralf Pleger ist schon gespannt: „Am 24. Januar 2020 wird meine Inszenierung dort Italien-Premiere haben und zugleich die Opernspielzeit in Bologna eröffnen. Ich freue mich darüber sehr, zumal Bologna eine lange Wagner-Tradition hat.“

Große Tradition

Wie wahr: In der Universitätsstadt wurden schon zu Wagners Lebzeiten die ersten Wagner-Opern auf italienischem Boden aufgeführt. Angesichts der Vorherrschaft der italienischen Oper war es eine Sensation, bisweilen sogar ein Skandal, die Werke des deutschen Komponisten in Italien aufzuführen. Bologna nimmt hier eine Art Pionierrolle ein. Auch die italienische Erstaufführung von „Tristan und Isolde“ war 1888 in Bologna.

Szene aus „Die Florence Foster Jenkins Story“ mit Joyce DiDonato. Quelle: Edition Salzgeber

Gut in Erinnerung ist Ralf Pleger den Rathenowern mit der Florence-Foster-Jenkins-Story. Die Geschichte über eine Frau, die glaubte ein Weltstar in der Oper zu sein und die doch gar nicht singen konnte, hatte Pleger mit Joyce DiDonato in der Hauptrolle verfilmt. Im Rathenower Kino gab es eine Preview. Und DiDonato gab zu: „Es ist schwieriger ein bisschen falsch zu singen, als richtig.“

Zahlreiche Preise

Wagner aber hatte es Ralf Pleger immer wieder angetan. Er hatte eine Doku über Händel produziert. Über grandiose Opernhäuser und über afrikanische Gesangstalente. Er hatte Anne-Sophie Mutter porträtiert und die Konzertreise eines Pianisten mit einem Hammerklavier zur Postkutschenzeit nachempfunden. Wagner aber, das war das Besondere. Für das Doku-Drama „ Wagnerwahn“ gab es daher auch zahlreiche Preise.

Der Echo-Klassik

Den Musikpreis schlechthin sammelte Pleger aber für seinen Film „Die Akte Tschaikowski“ ein. „Das ist ganz groß! Ich freue mich riesig.“ So jubelte Pleger im Jahr 2016. Der Preis bekräftige, dass Tschaikowskys Geschichte relevant ist und universell. Die „Akte Tschaikowski“ sei keine Geschichte aus dunkler Vergangenheit, sondern eine aktuelle Geschichte.

Ralf Pleger bekommt von Thomas Gottschalk den Echo-Klassik überreicht. Quelle: Foto: Team Echo-Klassik

Der musikalischen Qualität fühlt sich Regisseur Ralf Pleger besonders verpflichtet, weil er immer einen engen Bezug zur Musik hatte. 1967 wurde Ralf Pleger geboren, wuchs in Nennhausen und Rathenow auf, studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Italienisch in Berlin und Mailand.

Der Werdegang

Seit 1994 arbeitete er für Rundfunk und Fernsehen sowie für verschiedene Printmedien. Er porträtierte namhafte Künstler, darunter Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle und Anne-Sophie Mutter. In den letzten Jahren drehte Ralf Pleger hauptsächlich Dokumentarfilme mit den Schwerpunkten Kultur und Musik. Für das Erste Deutsche Fernsehen entwarf und realisierte er eine Reihe von Musikdokumentationen, die weltweit ausgestrahlt wurden, sowie für den Kultursender Arte ein Porträt der Dirigentin Simone Young. 2006 veröffentlichte Pleger zudem ein Buchporträt über Simone Young.

Viel zu tun

Ein viel beschäftigter Kulturschaffender also, der seine Wurzeln allerdings nicht vergessen hat. Das Publikum im Westhavelland erlebte Ralf Pleger bei dem Auftritt des Opern-Weltstars Norma Fantini im Saal der Musikschule. Pleger, der die Sängerin gut kennt, moderierte gekonnt die Übergänge, so dass der Fantini-Nachmittag auch deshalb zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

Autor und Regisseur Geboren wurde Ralf Pleger 1967 im Havelland, er wuchs in Nennhausen auf. Er lebt in Berlin. Zu seinen Filmen gehören: „Die Akte Beethoven" (2013), „ Wagnerwahn" (2013), „Drama Queens" (2012), „ Madrid Metropole der Lebenslust" (2011), „ Donna Leon — Abenteuer einer Krimi-Lady" (2009), „ Anne-Sophie Mutter — Dynamik eines Welterfolgs", „Von Australien an die Alster — Dirigentin Simone Young" (2005). Großen Erfolg hatte der Film „ Wagnerwahn" und auch das Dokudrama „Die Florence-Foster-Jenkins-Story" wurde in den Kinos lange gespielt.

Und nun wieder Wagner. In Bologna sind sie gespannt auf das, was sie im Januar zu sehen bekommen.

Szene aus „Tristan und Isolde“. Quelle: Hugo Segers

Von Joachim Wilisch