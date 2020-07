Rathenow

In der Nacht zum Donnerstag haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Großen Milower Straße in Rathenow randaliert. Sie haben Elektrokabel auf einer Länge von rund 300 Metern abgerissen und durchtrennt. Der Schaden liegt bei mindestens 400 Euro.

Von MAZ