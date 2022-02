Rathenow

Im Rathenower Rathaus, Berliner Straße 15 wartet ab sofort in der dritten Etage eine neue Ausstellung auf Publikum. Die Künstlerinnen Ina Höffler und Heike Gottberg präsentieren atemberaubende Werke.

Die im Jahr 1965 geborene Hobbymalerin und Fotografin Ina Höffler stellt Fotografien sowie Aquarell- und Mixed-Media-Techniken aus. In Hohennauen,wo sie lebt und Feriengäste empfängt, findet sie Motive und Inspirationen für ihre Fotografien und Bilder von Landschaften und Naturdetails. Diese interpretiert sie manchmal gegenständlich, manchmal abstrakt.

Aquarelltechnik im Malkurs in Rathenow erlernt

Zur Aquarellmalerei fand Ina Höffler bei einem Malkurs in Rathenow. Gemeinsam mit Jordis Hammer, Ute Arndt und Annelie Knobloch betreibt sie das „Offene Atelier“ im Kulturzentrum Rathenow.

Die 57-jährige Künstlerin Heike Gottberg ist in Berlin aufgewachsen und war viele Jahre als Pädagogin tätig. Seit 2016 lebt sie in Strodehne und lässt ebenfalls das Havelland in ihre Kunst einfließen. In außergewöhnlichen Reliefbildern nimmt sie das Sonnenlicht, die Tier- und Naturwelt auf. Je nach Beleuchtung der Werke ändert sich die Wirkung ihrer Kunst, weshalb die aus Baustoffen, Acryl, Wachs, Holz und anderen Naturmaterialien geschaffenen Stücke auch oft als Lichtbilder bezeichnet werden.

Relief in Goldtönen, geschaffen von Heike Gottberg. Quelle: Stadt Rathenow

Heike Gottberg: Goldtöne für Licht und Sonne

Auffällig dabei sind die vielen Goldtöne, die für sie als Symbol für Licht und Sonne stehen. Licht, Sonne und Kunst, die positive Emotionen weckt, können an einem verregneten Tag aufmuntern. Eine Vernissage wird es leider nicht geben, sagt Anne Kießling, Sprecherin des Rathenower Rathauses. Dafür ist eine Finissage zum Ende der Ausstellung am 25. April um 16 Uhr geplant.

Die Bilder der neuen Ausstellung, hier Reliefwerke von Heike Gottberg, hängen bereits in der Rathausgalerie in Rathenow. Quelle: Stadt Rathenow

Die Ausstellung „Frauen und andere Schönheiten“ von Andreas Behncke im Erdgeschoss wurde noch bis Ende Februar verlängert. Auch hier lohnt sich ein Besuch.

Zu den Öffnungszeiten des Rathauses von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag zudem von 14 bis 17.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger die Chance nutzen, sich diese belebende Ausstellung anzusehen. Es ist ein 3G-Nachweis nötig. .

Von MAZonline