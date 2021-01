Rathenow: 103 Jahre altes Familiengeschäft vor dem Aus gerettet

Rathenow

Der zweite Corona-Lockdown war Mitte November gerade zwei Wochen alt, da beschloss Peter Rüthning, dass er die Verantwortung für seine Gärtnerei nicht mehr länger tragen will. Im stattlichen Alter von 77 Jahren, so fand er, sollte er beruflich kürzer treten. Es hat gar nicht mehr viel gefehlt, dann hätten die Corona-Maßnahmen für den 103 Jahre alten Familienbetrieb das Aus gebracht.

„Es ist doch eine Katastrophe – für alle“, sagt er über die gegenwärtige wirtschaftliche Lage. Der Laden an der Bergstraße 1 musste geschlossen werden. Der Verkaufswagen oben auf dem Weinberg, zwischen dem kirchlichen und dem städtischen Friedhof platziert, ist sowieso zu, weil Winter ist. Im letzten März hatte er gerade einen Großeinkauf von Frühblühern gemacht, erzählt der Jetzt-noch-Chef, da sei der erste Corona-Lockdown gekommen. Plötzlich durfte er nichts mehr davon verkaufen.

Jetzt durchlebt die Gärtnerei Rüthning, auch als Friedhofsgärtnerei bekannt, nun schon zum zweiten Mal eine harte Zeit. „Wir machen im Geschäft jetzt ganz wenig Umsatz“, teilt Peter Rüthning mit. Kunden dürfe er nicht einlassen. Und die telefonische Bestellung zur Abholung von Blumen, extra wegen Corona eingerichtet von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr, werde nur wenig angenommen.

Über Wasser gehalten hat das Geschäft, dass es weiterhin zwölf Tankstellen im Raum Rathenow-Brandenburg/H. mit Blumensträußen beliefern darf. Außerdem gibt es noch einige wenige Beerdigungen, wo Blumen und Gebinde gebraucht werden.

„Drei schlaflose Nächte“ habe sie gehabt, berichtet Doreen Genzel, die Nichte von Peter Rüthning, nachdem sie von seinen Rückzugsabsichten erfahren hatte. Dann habe sie sich entschlossen, das Geschäft zu übernehmen.

Eigentlich hat sie als Leiterin einer Hausverwaltung und einer Sprachschule ja genug zu tun. Aber sie konnte und wollte es nicht mit ansehen, dass die Gärtnerei als mittlerweile 103 Jahre alte Familientradition plötzlich endet. „Ich weiß, wie sehr meiner Oma Annemarie die Gärtnerei am Herzen lag“, teilt die künftige Chefin mit. Der Opa von Peter Rüthning hatte die Firma am 1. Oktober 1917 gegründet.

Man muss dazu wissen, dass vor gut 30 Jahren schon einmal alle Weichen gestellt waren, damit Doreen in die Gärtnerei einsteigen konnte. Der Lehrvertrag war schon unterschrieben, damit sie 1990 bei einer Gärtnerei in Trebbin eine Ausbildung zur Floristin beginnen konnte. Dann kam die Wende, die Firma hat den Lehrvertrag gekündigt, Doreen machte Abitur und ging studieren. Sie hat einen Bachelor in Englisch und Spanisch.

Weil ihre Ausbildung zur Floristin damals in die Binsen ging, ist sie heute im Gärtnereigeschäft auch alles andere als eine Frau vom Fach. „Es sind noch nicht alle Fragen beantwortet“, teilt sie mit und lässt mit fester Stimme wissen: „Es muss gehen!“ Und es wird auch gehen, denn ihr Onkel Peter hat schon zugesagt, dass er im Geschäft weiter arbeiten wird. Er hatte nie gesagt, dass er komplett aufhören will – nur der Chef des Ganzen wollte er nicht mehr sein. So kann seine Nichte sich bei ihm in aller Ruhe abschauen, was zum Geschäft gehört.

„Anfang der 2000-er Jahre hat es in Rathenow 26 Blumenläden gegeben“, teilt Doreen Genzel mit, „heute gibt es noch neun Länden – und wir haben zwei davon.“ Was sie damit sagen will? „Dieses Geschäft wird gebraucht, es hat Potenzial.“ Und Corona? Sie kontert trocken: „Es kommen auch wieder bessere Zeiten.“ Mit dem Umbau des Ladens hat sie schon begonnen. Alles soll saniert, neu gestaltet und neu eingerichtet werden. Wer dort hinkomme, solle nicht nur Blumen und Grünpflanzen finden, erklärt sie, es solle auch Anregungen geben, was man sonst noch Schönes kaufen könnte.

Bleibt noch die Frage, wann 2021 der Geschäftsübergang stattfinden soll. Zwei Jubiläen stehen zur Wahl: Am 1. Juli 1981 hatte Peter Rüthning das Geschäft übernommen. Oder auch: Am 1. September 1961 hatte er ausgelernt. Gärtner natürlich.

