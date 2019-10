Visionen treffen auf Erinnerungen: 2. Kunstaktion in der Brauerei

Rathenow

Wenn junge Menschen die Welt bereisen, dann verschlägt es sie üblicherweise in Metropolen, an Orte, an denen das Leben tobt und die kulturell viel zu bieten haben. Einen anderen Weg haben Kinga Kinga Hamvas, Araki Koman und Christian Stolle eingeschlagen. Sie entdecken gern vom Großstadttrubel verschonte Gegenden, um dort ihre Spuren zu hinterlassen.

Am Freitagabend füllten die drei mit ihren Werken und ihrer Energie die ehemalige Mälzerei und weitere Räume in der alten Brauerei. Dabei stülpten sie dem historischen Gebäude nichts über, sondern ließen sich viel mehr von diesem inspirieren.

Mit Tanz, Bildern und Worten bereicherten siedie zweite Kulturveranstaltung in der alten Brauerei, die in den nächsten Jahren in ein neues Wohn- und Geschäftsquartier umgebaut werden soll.

Zur Galerie Die Bewegung stand im Mittelpunkt der zweiten Kulturveranstaltung in der ehemaligen Brauerei. Dort gab es am Freitag Tanz, Zeichnungen und einen Vortrag und für einige Gäste ein Wiedersehen.

Knapp 50 interessierte Rathenower folgten der Einladung und schauten sich neugierig und interessiert in dem saalähnlichen Raum in der obersten Etage um, in dem Bilder der französische Künstlerin Araki Koman zu sehen waren. Koman reiste aus Bali an, um in Rathenow ihre Werke vorzustellen, Illustrationen von Menschen in fließenden Bewegungen.

„Mit wenigen minimalistischen Formen gelingt es ihr, ganz viel auszusagen“, lobte Sebastian Wagner, Geschäftsführer der Braulab GmbH die Bilder. Diese sollen die Betrachter animieren, sich mehr zu bewegen, zu tanzen. „Denn Bewegung ist Leben“, betonte Araki Koman.

In die Tat setzte das im Anschluss Kinga Hamvas um. „Die Arbeiten von Araki waren die größte Inspiration für meine Performance“, erklärte die zierliche Frau, bevor sie sich mit Ballettschuhen auf den staubigen Boden begab, zu Klängen und Sprache über den Beton schwebte und den Fensterrahmen als Bühne nutzte.

Früherer Geschäftsführer zu Gast

Die 22-jährige Ungarin füllte den kleinen, Kathedralen ähnlichen Raum neben der Mälzerei mit weichen, fließenden Bewegungen.

Für viele Rathenower sicher ein ungewöhnlicher Anblick, dennoch ließen sich die Gäste darauf ein. Unter ihnen war auch Günter Hoffmann, der von 1990 bis 1994 als vorletzter Geschäftsführer in der Brauerei tätig war.

„Nach all den Jahren ist das mein erster Besuch hier“, verriet der 77-Jährige. Er zeigte sich sehr interessiert an den Ideen, die Sebastian Wagner mit weiteren Mitstreitern umsetzen möchte und hatte auch gleich noch Tipps parat: „Im Materiallager befinden sich noch große gusseiserne Zylinder, die sollten sie nicht wegwerfen.“

Hochzeit in der Brauerei gefeiert

Hoffmann arbeitete ab 1956 als Brauer und Melzer in dem Betrieb, wurde später Produktionsdirektor und feierte in der früheren Kantine sogar seine Hochzeit. Sebastian Wagner nutzte die Gelegenheit und lud den Rathenower zum gemeinsamen Rundgang mit den Investoren ein. „Und den nächsten Hochzeitstag feiern sie hier, ich lade sie zum Essen ein“, versprach der Geschäftsführer der Braulab GmbH.

Am Freitag war einmal mehr zu spüren, dass Sebastian Wagnermit seiner Idee, die Brauerei zum Leben zu erwecken, etwas in Bewegung gebracht hat. Das haben auch die drei jungen Künstler auf unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht.

Mit einem spannenden Vortrag des gebürtigen Naueners Christian Stolle, der über die Kraft der Intuition, Reinkarnation und das Menschsein sprach, endete der Abend, der manchen Gast staunend zurückließ.

Nächste Veranstaltung am 18. Oktober

Eines ist klar, die Rathenower sind neugierig auf das, was hier entstehen soll. Natürlich gibt es auch Skepsis. Aber die Hoffnung, dass es am Ende gelingen kann, ist größer. „Wir versuchen diese Brauerei zu beleben und gleichzeitig das Alte, das da ist, zu würdigen“, versicherte Sebastian Wagner.

Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, kommt am 18. Oktober in die Brauerei. Dann werden Rathenower Musiker hier spielen. Und am 19. Oktober wollen Wagner und Bäckermeister Ingo Möhring Brot und Bier in einen künstlerischen Zusammenhang bringen.

Von Christin Schmidt