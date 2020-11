Steckelsdrof

Ein schwebendes Naturdenkmal sieht man nicht alle Tage. Schon gar nicht, wenn es 200 Jahre alt ist und fünf Tonnen wiegt. Am Mittwochmorgen noch vor 9 Uhr hat es an der Lindenstraße im Rathenower Ortsteil Steckelsdorf ein solches Spektakel gegeben. Um die erforderliche Sicherheit einzuhalten, ist es aber vorher nicht öffentlich angekündigt worden.

Schon in den siebziger Jahren war die große schöne Linde dort in die Liste der Naturdenkmäler aufgenommen worden. Sie muss jetzt ziemlich genau 200 Jahre alt sein. Man geht davon aus, dass sie nach dem großen Brand in Steckelsdorf gepflanzt worden ist, wahrscheinlich etwa zur gleichen Zeit, als die Kirche nach ihrem Wiederaufbau im Jahr 1822 wieder in Betrieb genommen wurde.

Der Ausbau der Lindenstraße in den neunziger Jahren dürfte dem Baum auch nicht eben gut getan haben. Um das neue Pflaster zu schützen, sollen die Wurzeln des betagten Baumes darunter gekappt worden sein.

Weil der Zustand der alten Linde nicht mehr zufriedenstellend war, sollte sie nun vom Straßenrand entfernt werden. Da sie ein Naturdenkmal ist, befindet sie sich in der Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises, hat am Rande der Aktion Andreas Scholl-Rumland erklärt. Er ist Inhaber der Firma A.S. Rumland Baum- und Landschaftspflege, die von der UNB mit dem Abtragen des Baumes beauftragt worden ist.

Um die alte Linde aber in einem angemessenen Maß der Nachwelt weiter zu erhalten, hatte die Behörde den Wunsch formuliert, ob man ihren Stamm wohl in der Nähe ablegen könnte. Die Kirchengemeinde erklärte sich schließlich einverstanden, das mächtige Teil gleich neben der Kirche aufzubewahren.

Es war lange allgemein bekannt, dass die Linde innen hohl ist. Sie hat zwar noch immer gegrünt und geblüht. Allerdings waren schon in früheren Jahren viele dicke Äste aus der Krone entfernt worden, weil man nicht sicher sein konnte, ob sie starken Stürmen noch standhalten würden. Die letzten verbliebenen Äste hat die Firma A.S. Rumland dann in den letzten Tagen auch noch abgesägt, weil sie bei der Aktion mit dem Stamm nur gestört hätten.

Aus der Stadt Brandenburg/H. war ein 100-Tonnen-Kran bestellt worden, ohne den das elegante Absägen, Hinüberschwenken auf den Kirchhof und Ablegen nicht funktioniert hätte. Wie der Kranfahrer später aus seinem Cockpit meldete, hatte sein Meßgerät für den acht Meter langen Baumstamm ein Gewicht von fünf Tonnen angezeigt.

Im oberen Bereich des Stammes wurden zwei Haken des Krans an einem Spezialgurt festgemacht. Unten am Stamm waren zwei weitere Transportgurte befestigt, mit denen zwei Männer der Firma A.S. Rumland den Baumstamm während des Kranhubes unten dirigieren konnten. Der Kranfahrer gab etwas Zug auf den Kranarm und der Lindenstamm wurde behutsam weiter eingesägt. Dann gab es einen Ruck – und er hing eine Handbreit höher an den Haken.

Ganz ruhig am Haken

Er baumelte nicht und hing sehr ruhig. Das hat das Schwenken hinüber auf den Kirchhof recht einfach gemacht. „Der Kranfahrer hat das sehr gut gemacht“, hat Andreas Scholl-Rumland später gelobt: „Besser ging es nicht.“ Als der abgesägte Baumstamm dann in seiner ganzen Länge auf dem Boden ruhte, war sehr gut zu sehen, wie hohl sein Inneres ist und wie wenig Restwandstärke er noch hat. Man konnte an einem Ende hinein schauen und hinten im Dunkeln das Licht am anderen Ende des Stammes sehen.

„Es ist ein bisschen traurig, dass wir an der Lindenstraße nun kein Naturdenkmal mehr haben“, befand Steckelsdorfs Ortsvorsteher Corrado Gursch. Aber die Sicherheit der Anwohner gehe natürlich vor. Dann stellte er fest: „Das war schon eine spektakuläre Aktion.“

Von Bernd Geske