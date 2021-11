Rathenow: 200 Schul-Laptops warten auf ihre Nutzer

Rathenow

Bis zum Frühjahr 2020 war Deutschland, was die technische Ausstattung der Schulen und die Möglichkeiten digitalen Unterrichtens angeht, ein Entwicklungsland. Dann kam die Corona-Pandemie. Und als im ersten Lockdown auch die Schulen geschlossen wurden, konnte niemand mehr die Augen vor diesem Mangel verschließen.

Die Politik tat, was von ihr erwartet wird – sie reagierte. Innerhalb kürzester Zeit wurden diverse Förderprogramme ins Leben gerufen, mit denen die technische Ausstattung von Schulen verbessert werden sollte.

Geld aus den Digitalpakten

Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben stellte im letzten Bildungsausschuss die verschiedenen Förderprogramme vor, über die auch viel Geld nach Rathenow geflossen ist.

Gut eine Million Euro etwa kann aus dem so genannten Digitalpakt 1 in die bauliche Ertüchtigung von Schulen – Verkabelung, WLAN-Erschließung – investiert werden. Landesmittel in Höhe von rund 200.000 Euro aus dem Digitalpakt 2 fließen in die Anschaffung eines Apple-Systems, das digitalen Unterricht auch ohne schnelle WLAN-Verbindung ermöglicht.

Rund 300 000 Euro (Digitalpakt IV) stehen zu Verfügung, um entsprechende Leihgeräte des genannten Systems für Lehrer zu beschaffen. Außerdem hat die Stadt 220 Laptops angeschafft, die von den Schulen an Schüler verliehen werden können. Rund 150.000 Euro vom Bund (Digitalpakt 2) flossen dafür.

Die Leih-Laptops waren für die Arbeit zu Hause vorgesehen. Quelle: DPA/Felix Kästle

Allerdings stellt sich mittlerweile die Frage, ob diese Geräte nicht am Bedarf vorbei angeschafft wurden. Denn die Nachfrage nach den Leihcomputern hält sich nach Auskunft des Bürgeramtsleiters in engen Grenzen. Ganze 25 Laptops seien bislang tatsächlich verliehen worden. Und eine Nachfrage in den städtischen Schulen habe ergeben, dass kein weiterer Bedarf bestehe.

Erstaunliche Zurückhaltung

Über die Ursachen dieser Zurückhaltung lässt sich trefflich spekulieren, denn es muss ja niemand erklären, warum er ein bestimmtes Angebot ausschlägt. Eine Sache scheint aber klar zu sein. Offenbar haben sich in der Zeit der beiden Lockdowns Eltern verstärkt darum bemüht, ihren Kindern eigene Laptops zu besorgen. Die Tatsache, dass berechtigte Familien dabei eine Zuwendung des Jobcenters in Anspruch nehmen durften, hat diese Eigeninitiative ohne Zweifel befördert – zumal die Leihgeräte der Stadt damals noch nicht verfügbar waren.

Bei Gesprächen mit Lehrern hat sich nach Auskunft Erbens aber noch ein anderer Grund für das zögerliche Interesse an den Leihcomputern abgezeichnet. Offenbar habe die Tatsache, dass die Geräte nur für schulische, und nicht für private Zwecke genutzt werden dürfen, das Interesse schwinden lassen.

Die Schul-Laptops bei der Konfiguration. Quelle: Markus Kniebeler

Tatsächlich werden die 220 Laptops von IT-Experten der Rathenower Stadtverwaltung so konfiguriert, dass sie von Jugendlichen nur zu Zwecken genutzt werden können, die mit dem pädagogischen Auftrag vereinbar sind.

Das heißt konkret, dass Jugendschutzfilter installiert werden, die verhindern, dass mit den Laptops jugendgefährdende Inhalte – Pornografie, Gewaltdarstellungen – abgerufen werden können. Auch können Programme – Spiele etwa – nicht so einfach heruntergeladen werden. Was für den digitalen Unterricht, für den die mobilen Geräte angeschafft wurden, ja auch nicht vonnöten ist.

Anfrage beim Bildungsministerium

Nun stellt sich die Frage, was die Stadt mit den rund 200 Laptops, die irgendwo noch ungenutzt herumstehen, anfangen soll. Den Förderrichtlinien zufolge darf der ursprüngliche Zweck – die Laptops als Leihgeräte einzusetzen – nicht verändert werden.

Doch es zeichnet sich ab, dass der Geldgeber bereit ist, die Richtlinien der Realität anzupassen. „Wir wollen beim Bildungsministerium den Antrag stellen, die Geräte innerhalb der Schule nutzen zu dürfen“, sagt Reinbern Erben. Der Bedarf nach Klassensätzen, die im Unterricht eingesetzt werden, aber nicht mit nach Hause genommen werden dürfen, sei da.

Auf eine entsprechende Voranfrage habe man vom Ministerium ein positives Signal erhalten. Die Gefahr, dass 200 neue Computer in der Verwaltung ungenutzt verstauben, scheint also gebannt. Und sollte die Nachfrage nach Leihcomputern irgendwann steigen, könne der Verwendungszweck wieder geändert werden, sagt Erben.

Von Markus Kniebeler