Rathenow

Polizisten stoppten am Donnerstagmorgen einen Ford-Fahrer mit seinem Wagen in der Bammer Landstraße in Rathenow. Der 21-Jährige hatte 0,94 Promille Alkohol intus und Cannabis konsumiert. Er musste sein Auto stehen lassen und hat nun ein Strafverfahren am Hals.

Von MAZonline