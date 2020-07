Rathenow

Noch befinden sich die Kinder und Jugendlichen in Brandenburg im Ferienmodus. Doch die Tage des süßen Nichtstuns sind gezählt. In gut einer Woche, am 10. August, beginnt das neue Schuljahr.

Für 212 Kinder aus Rathenow ist das ein besonderer Termin. Zum ersten Mal in ihrem Leben werden sie die Schulbank drücken. Für manche werden sich in den kommenden Jahren wichtige Lebensweichen stellen.

So viele Schulanfänger wie im Vorjahr

Kurioserweise liegt die Zahl der Schulanfänger exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Und bemerkenswerterweise ist in den letzten Jahren von dem so oft prognostizierten Rückgang der Schülerzahlen in Rathenow nichts zu spüren. „Die Zahlen sind erfreulicherweise sehr stabil“, sagt Rathenows Bürgeramtsleiter Reinbern Erben.

Reinbern Erben, Leiter des Rathenower Bürgeramtes. Quelle: Markus Kniebeler

Die Zahl der Schulanfänger reicht, um zehn 1. Klassen zu bilden. Diese verteilen sich wie folgt auf die vier Rathenower Grundschulen: In der Jahngrundschule werden 78 Kinder eingeschult (drei 1. Klassen). Es folgen die Weinbergschule (57 Schüler, drei 1. Klassen), die Schollschule (43 Schüler, zwei 1. Klassen) und die Otto-Seeger-Schule im Rathenow-West (34 Schüler, zwei 1. Klassen.)

Positiver Trend seit einigen Jahren

Den positiven Trend der vergangenen Jahre bestätigt ein Blick auf die Stärke der Klassenstufe 6. In der sind 165 Kinder vertreten. Der jetzige Jahrgang ist also um rund 50 Schüler stärker. Dass vor noch nicht so langer Zeit die Schließung der Schollschule beschlossen – und später wieder zurückgenommen – wurde, mag man heute kaum noch glauben.

Der Schulstart in diesem Sommer wird nicht nur für die Schulanfänger ein ganz besonderer sein. Wegen der Coronapandemie stehen Eltern, Lehrer und alle Schüler vor einer besonderen Herausforderung.

Rückkehr zum regulären Schulbetrieb

Zwar wird es nach den Monaten März, April und Juni, als die Schulen anfangs komplett geschlossen waren und später eingeschränkt betrieben wurden, nun eine Rückkehr zum regulären Schulbetrieb geben. Aber normal wird es noch nicht zugehen. Bestimmte vom Schulamt vorgegebene Hygienemaßnahmen müssen umgesetzt werden. Dazu zählt unter anderem eine vorgeschriebene Wegeführung durch das Schulgebäude. Eine Maskenpflicht im Unterricht soll es nach jetzigem Stand der Dinge aber nicht geben.

Freiwillige Tests für Lehrer und Erzieher

Außerdem hat das Land sich auf eine Teststrategie für Kitas und Schulen geeinigt. Derzufolge können sich Lehrkräfte, Erzieherinnen und alle weiteren Angestellten an Kitas und Schulen innerhalb von drei Monaten sechs Mal testen lassen – auf Kosten des Landes. Bei Schüler und Kita-Kindern sollen stichprobenartige Tests erfolgen. All dies geschieht nach jetzigem Stand der Dinge auf freiwilliger Basis.

Umsetzung noch unklar

Wie diese Strategie in der Praxis umgesetzt wird, das kann auch Reinbern Erben noch nicht so genau sagen. Man warte in Rathenow noch darauf, dass das Land dazu konkrete Festlegungen treffe.

Das Ziel der Strategie indes ist klar. Durch möglichst viele Tests will man in der Lage sein, auf Ausbrüche schnell und gezielt reagieren zu können. Um (fast) jeden Preis soll ein landesweiter Lockdown verhindert werden.

„Das ist der richtige Ansatz“, sagt der Rathenower Leiter des Bürgeramtes. Wenn es gelinge, bei einem Infektionsfall Schüler oder Klassen gezielt in Quarantäne zu schicken, dann falle die Belastung viel geringer aus als bei einem flächendeckenden Lockdown. Und einen solchen wünsche sich niemand zurück.

Von Markus Kniebeler