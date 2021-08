Rathenow

Die Stadt Rathenow ist Träger von sieben Vorschuleinrichtungen und vier Horten. Das heißt, sie betreibt diese Einrichtungen und ist Arbeitgeber der dort Angestellten.

Aufgrund des stetigen Bedarfs an Kitaplätzen, steigt auch der Bedarf an pädagogischen Fachkräften, teilt jetzt die Verwaltung mit. „In den vergangenen Monaten hat die Stadt Rathenow 22 neue Erzieherinnen und Erzieher eingestellt“, so Stadtsprecherin Anne Kießling. Das Team im Bereich der Kindereinrichtungen der Stadtverwaltung besteht nun aus 162 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Begrüßung in der Grundschule

Am Montag, 9. August, findet nach Angaben von Anne Kießling eine Begrüßungsveranstaltung für die neuen Erzieherinnen und Erzieher in der Aula der Grundschule „Am Weinberg“ statt.

Kitas haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.

„Kernaufgabe ist die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Die frühkindliche Bildung beginnt bei den Allerkleinsten“, sagt die Sprecherin der Rathenower Stadtverwaltung.

Das sind die Job-Voraussetzungen

„Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kinder. Wer sich für den Erzieherberuf entscheidet, hat als wichtigste Voraussetzung Spaß daran, mit Kindern zu leben und sich mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen.“

Dazu gehöre eine gute Portion Stressresistenz und jede Menge Geduld. „Wir freuen uns daher besonders, dass sich so viele Fachkräfte für die Tätigkeit in der Stadt Rathenow entschieden haben“, teilt Stadtsprecherin Anne Kießling am Montag mit.

