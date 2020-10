Rathenow

Rund 240 Liter Diesel haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag aus dem Tank eines Lasters abgezapft, der am Bruno-Baum-Ring in Rathenow abgestellt war. Sie mussten den Tankdeckel nicht aufbrechen, weil dieser nicht verschlossen war.

Der Sachschaden liegt im Bereich von 250 Euro. Der Bauhof der Stadt Rathenow hat die Dieselreste aufgenommen, die auf den Beton am Standort des Lasters ausgelaufen waren.

Von MAZ