Rathenow

Eine ganz Woche lang das Töpfern als Hobby kennenlernen – das konnten jetzt Familien im Freizeithaus Mühle in Rathenow. Bei der Töpferwoche hatten die Kinder, Eltern und Großeltern die Möglichkeiten, Figuren aus Ton herzustellen. Dabei kam es nicht auf Präzision an. „Hier ist einfach Kreativität gefragt. Wichtig ist, dass die Familie gemeinsam Zeit verbringen und etwas Kreatives machen. Da bietet das Gestalten mit Ton beste Möglichkeiten“, so Simone Müller, Leiterin des Freizeithauses Mühle.

Insgesamt sind 140 Kinder in der Freizeiteinrichtung angemeldet. Sie verbringen nach der Schule und in den Ferien dort ihre freie Zeit mit verschiedenen Aktivitäten. Die Kinder können sich bei Tischfußball, Airhockey, Dart oder Billard sportlich betätigen. An drei Fernsehern ist es möglich, Playstation 4 mit seinen Freunden zu spielen. Der Treffpunktbereich dient auch als Informationspunkt für alle. In einer Hobbyküche bereiten die Kinder und Jugendlichen selbst Speisen zu.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

25 Teilnehmer an der Familienwoche zur Tongestaltung

An der Familienwoche zur Tongestaltung in der Kreativwerkstatt haben 25 Personen teilgenommen. Darunter junge Mütter, die gemeinsam mit ihrem Nachwuchs Spaß haben wollten. Eine von ihnen ist Doreen Zabel mit ihrer siebenjährigen Tochter Amrita. Beide sind zum ersten Mal beim Töpfern dabei. „Das ist richtig interessant hier. Man bekommt viele Tipps zum Gestalten mit Ton. Das passt gut zu Ostern“, berichtet Doreen Zabel. Während die Mutter sich an Osterkörben und Schalen versucht, hat ihre Tochter ganz andere Ideen, die sie umsetzen möchte.

Doreen Zabel und Tochter Amrita hatten viel spaß beim Töpfern. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich habe einen Papagei aus Ton gemacht. Den will ich dann mit nach Hause zu Charlie nehmen. Charlie ist unser Papagei. Mit dem Tonpapagei will ich dann auch später spielen“, erzählt die Grundschülerin. Aber gleich mit nach Hause darf der Papagei dann doch nicht. Schließlich dauert es eine Weile, bis die Tonfiguren fertig sind. Das Material muss schließlich erst aushärten.

Im eigenen Brennofen gebrannt

„Nach der Gestaltung werden die Tonfiguren bei über 1000 Grad im Brennofen gebrannt. Das mache ich dann in der nächsten Woche in unserem eigenen Brennofen im Freizeithaus. Anschließend müssen die Familien dann noch mal herkommen und dann werden die Tonfiguren mit Glasur bemalt“, sagt die Leiterin des Hauses.

Familien gemeinsam beim Gestalten mit Ton im Freizeithaus Mühle. Quelle: Jürgen Ohlwein

Weitere Geduld ist nötig: Nach einem erneuten Brennen im Ofen, können die Figuren dann zu ihren Erschaffern. „Vorher wird aber erst ein Foto für unsere Kreativgalerie gemacht. So haben wir immer die schönsten und kreativsten Stücke bei uns zum Anschauen “, so Simone Müller.

Drei Frauen haben schon öfter am Gestalten mit Ton teilgenommen. Franziska Rahn, Katrin Rentmeister und Martina Bleis hatten eine besondere Idee, die sie umsetzten. „Wir gestalten Friedenstauben aus Ton. Die haben ein Loch, wo man einen Faden oder Draht durchführen kann und sie dann an Frühlingssträußen aufhängen kann“, so Katrin Rentmeister.

Katrin Rentmeister mit Fridenstauben aus Ton für einen Guten Zweck. Quelle: Jürgen Ohlwein

Friedenstauben zum Verkauf bei der Rathenower Frühlingsgalerie

„Die Friedenstauben wollen wir auf der Frühlingsgalerie verkaufen. Der Erlös wird für einen guten Zweck verwendet.“ Die Rathenower Frühlingsgalerie findet am 9. und 10. April statt, so Franziska Rahn. Wenn man den drei Frauen zuschaut, merkt man, dass sie schon Erfahrung in der Arbeit mit Ton mitbringen.

Mit dabei hat Franziska Rahn auch ihren Sohn Julius. Er ist sehr fantasievoll und übt sich an einer schwierigen Aufgabe. Stolz zeigt er sein Plüschtier. „Das ist Moppi. Von ihm möchte ich eine Tasse herstellen. Die beiden Ohren sollen die Henkel werden“, erzählt der siebenjährige Julius.

Julius mit seiner Mutter Franziska Rahn beim Gestalten seiner Moppi-Tasse Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine Tasse wie Moppi

Mit einem Blatt Papier bewaffnet, setzte sich Simone Müller zu dem Jungen mit der Tassen-Idee. „Mal uns auf, wie du dir das vorstellst“, so die Leiterin des Freizeithauses. Das tat Julius, der schon klare Vorstellungen hatte, wie sein Fernsehplüschtier als Tasse aussehen soll. Dann begann Julius, die Tasse zu formen.

Zwischendurch setzten sich auch einige Kinder und Jugendliche dazu und probierten sich aus. So auch die 14-jährige Jolin. Sie formte Osterhasen und Ostereier. „Die nehme ich mit nach Hause und verschenke sie“, erklärt Jolin.

„Die Arbeit mit Ton beruhigt unheimlich und fördert die Konzentration. Wir machen dies Angebote der Tongestaltung zweimal im Jahr. Im Frühling, kurz vor Ostern, und in der Vorweihnachtszeit. Ich bin zufrieden mit der Resonanz auf unser Angebot“, erzählt Simone Müller.

Von Jürgen Ohlwein