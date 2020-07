Rathenow

In der Goethestraße in Rathenow haben Polizisten am Sonntag gegen 18.40 Uhr einen Pkw Mercedes kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen und nicht versichert war.

Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, dass der 29-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Er musste zu einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von MAZ