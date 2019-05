Rathenow

Neun Busse brachten am Freitagmorgen Kinder aus Kitas aus dem Westhavelland, von Döberitz bis Rhinow, von Göttlin bis Barnewitz, zum Volksparkstadion am Vogelgesang.

Fast 400 Kinder machten mit

Auch wenn sich mit 388 Kindern aus 19 Kitas an der Kita-Olympiade weniger Kitas und Kinder aus der Region als in den vergangenen Jahren beteiligten, hatten die jungen Sportler vor Ort viel Spaß an gemeinsamer sportlicher Bewegung.

Zur Galerie Unglaubliches Gewusel herrschte am Freitagvormittag auf der Anlage des Volkssportparks am Vogelgesang in Rathenow. Fast 400 Kinder aus westhavelländischen Kita ließen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf.

Zur Eröffnung mit Maskottchen Fritzi und Clown Celly hatte Hauptamtsleiter Jörg Zietemann Gäste aus Rathenows Partnerstadt Rendsburg mit Bürgermeister Pierre Gilgenast und Vertreter des Organisationsteams der Internationalen Jugendspiele aus dem niederländischen Almere mitgebracht.

Erwärmung mit Ehrengästen

Diese wurden gleich in die gemeinsame Erwärmung einbezogen. Die Gäste – auch aus der Partnerstadt Złotow waren welche da, die sich gerade auf einem Radausflug befanden – besuchen Rathenow, um an der Jubiläumsgala zum 700. Geburtstag des Stadtwalds teilzunehmen.

Voller Einsatz beim Bobbycar-Wettrennen. Quelle: Uwe Hoffmann

An 15 Stationen galt es für die Kinder sportliche Herausforderungen, wie den Balancierparcours oder Rasenski zu bewältigen. Viel Spaß gab es beim Bobbycar-Wettrennen und dem Spiel mit der Erdkugel. Teamgeist war beim Rasenhockey und Fußball gefragt.

Schnatterenten beim Tauziehen

Auch Wettkämpfe, bei denen die Zeit gestoppt wurde, wie beim Schlängellauf, wurden angeboten. Beim Tauziehen wurde um den Sieg gekämpft. „Wir haben die Jungs unserer Gruppe besiegt“, freuten sich die Mädchen der „Schnatterenten“ der Rathenower Kita „ Jenny Marx“.

Die Kinder der Rathenower Kita „Die kleinen Philosophen“ hatten beim Tauziehen Hilfe durch Clown Celly. In der Pause unterhielt er einige Kinder mit kleinen Zaubertricks. Ein paar Wolken, aus denen nach der ersten Stunde wenige Tropfen Regen fielen, wurden schnell wieder durch die Sonne vertrieben.

Clown-Celly sorgte für Stimmung. Quelle: Uwe Hoffmann

Nach etwas über zwei Stunden versammelten sich alle Kinder im Halbkreis, und nachdem Clown Celly und Fritzi alle Teilnehmer abklatschten, überreichten sie den Kindern ihre Teilnehmermedaille.

Gruppenbild mit Clown Celly

Stolz mit der Medaille um den Hals stellten sich die Kinder zu einem Gruppenbild mit Clown Celly und Fritzi auf. Danach ging es in die bereitstehenden Busse und in die Kitas zurück. Auch in diesem Jahr halfen wieder Schüler als Betreuer an den einzelnen Stationen, in diesem Jahr die Schüler der 10b des Jahn-Gymnasiums.

„Bei uns kennen wir so etwas wie eine sportliche Olympiade für Kita-Kinder überhaupt nicht. Das ist einfach eine ganz tolle Veranstaltung für die kleinsten Kinder. Und zu so einem Anlass kommen ganz viele Kinder aus Kitas verschiedener Orte zusammen“, so Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenanst, der selbst vor acht Monaten erstmals Vater wurde. „In unserer Stadt haben allein vier Kitas in städtischer, drei in kirchlicher und weitere in freier Trägerschaft. So eine Kita-Olympiade ist auch für uns wirklich überlegenswert.“

Die Gäste aus Rendsburg bereiten unter anderem das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft im nächsten Jahr vor. Rendsburg ist 2020 auch Gastgeber der Internationalen Jugendspiele ihrer Partnerstädte.

Von Uwe Hoffmann