Rathenow: 5500 Stiefmütterchen in der Innenstadt gepflanzt

Rathenow

Der Krieg in der Ukraine drückt den Menschen auch hierzulande aufs Gemüt. Immerhin sorgt Peter dafür, dass nicht auch noch das Wetter die Stimmung trübt. Peter ist der Name des aktuellen Hochdruckgebiets über dem Baltikum, das in ganz Mittel- und Osteuropa für sonniges und trockenes Wetter sorgt.

Und um die Frühlingsgefühle zu verstärken, die Hoch Peter den Rathenowern momentan beschert, ist die Rathenower Innenstadt seit Montag um etliche Farbtupfer reicher. Seit dem frühen Morgen waren die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes in der Berliner Straße unterwegs, um die Beete mit Blumen zu bepflanzen.

„Wir knipsen heute den Frühling an“, sagte Yves Reimer, Chef des Betriebshofes. „Normalerweise hätten wir mit der Pflanzaktion noch bis Anfang April gewartet“, so Reimer. Aber wegen des sonnigen Wetters habe man die Sache vorgezogen. „Ein bisschen Farbe in der Stadt ist gut fürs Gemüt.“

Alle verfügbaren Mitarbeiter im Einsatz

Mit Mann und Maus war der Betriebshof angerückt, um die Beete rund um den August-Bebel-Platz in ein Farbenmeer zu verwandeln. 5500 Stiefmütterchen hatte ein Gartenbaubetrieb auf Bestellung der Stadt geliefert. Alle Blumen wurden am Montag binnen weniger Stunden in die Erde gebracht.

Gute Laune bei den Männern des Betriebshofes, die am Montag 5500 Stiefmütterchen in den Boden brachten. Quelle: Markus Kniebeler

Angst, dass der nächtliche Frost die Farbenpracht zerstören könnte, muss man nicht haben. „Den Blumen machen leichte Minusgrade nichts aus“, so der Betriebshofchef. Und mit wirklich strengem Frost sei in der jetzigen Jahreszeit glücklicherweise ja wohl nicht mehr zu rechnen.

Deshalb wurden am Montag nicht nur die innerstädtischen Beete bepflanzt. Auch die beiden Brunnen, für deren Betrieb die Stadt zuständig ist, wurden angeschaltet. Die Gefahr, dass das Wasser in den Leitungen friert und zu Schäden führt, ist gebannt.

Brunnen sprudeln wieder

Bereits gegen 9 Uhr sprudelte das Wasser aus den Düsen des Brunnens auf dem Märkischen Platz. Zuvor waren dort, wie auch beim Brunnen auf dem Georg-Penning-Platz, die Leitungen durchgespült und die Technik geprüft worden. Außerdem wurden die Becken – beziehungsweise die Fliesen – einer gründlichen Reinigung unterzogen. Bis zum Herbst werden die Brunnen nun täglich von 9 bis 22 Uhr in Betrieb bleiben und vor allem Kindern im Sommer eine willkommene Abkühlung bescheren.

Der Brunnen vor dem Kulturzentrum sprudelt wieder. Quelle: Markus Kniebeler

Dass die Stadt sich für den Frühling herausputzt, war übrigens nicht nur an den Brunnen und Beeten im Zentrum zu sehen. Auch die Schulen und Kitas der Stadt sorgen für Farbtupfer auf ihrem Gelände. Über den Betriebshof wurden auch sie mit Frühjahrsblumen beliefert, die nun von den Hausmeistern in den Boden gebracht werden.

Auch die rund 50 Sitzbänke, die im Stadtgebiet verteilt sind, stehen endlich wieder an Ort und Stelle. In der kalten Jahreszeit waren sie abgebaut und von den Mitarbeitern des Betriebshofes repariert, abgeschliffen und neu gestrichen worden.

Splitt von Geh- und Radwegen geräumt

Und zu guter Letzt wurde ein weiteres Relikt aus der kalten Jahreszeit beseitigt. „Wir haben den Splitt von den Rad- und Gehwegen entfernt“, so Reimer. Mit Eis und Schnee sei ja aller Voraussicht nach erst im kommenden Winter wieder zu rechnen.

Die Rathenower Passanten waren von der Frühlingsinitiative der Stadt sehr angetan. Manche blieben stehen und sahen den Mitarbeitern des Betriebshofes bei der Arbeit zu. Es gab sogar welche, die ihr Handy zückten, um die neu entstandene Farbenpracht festzuhalten. Als Beweis dafür, dass der Winter vorbei und der Frühling nun wahrlich nicht mehr zu stoppen ist.

Von Markus Kniebeler