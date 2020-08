Rathenow

Eine 67-jährige Radfahrerin kam zu Fall, als sie am Dienstag gegen 11.10 Uhr einen Gehweg an der Feierabendallee in Rathenow befuhr. Die Ursache des Sturzes ist noch ungeklärt. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZ