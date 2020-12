Rathenow: 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Rathenow

Ein 82-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 10.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Körgraben in Rathenow schwer verletzt worden. Er fuhr auf dem Radweg in die Richtung der Großen Milower Straße. In Höhe des Rideplatzes wechselte er aber plötzlich auf die Fahrbahn.

Ein sich nähernder 60-jähriger Skoda-Fahrer konnte dem Radfahrer noch ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Der Radler stürzte aber trotzdem und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Von MAZ