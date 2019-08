Rathenow

Wer sich auf alten Fotos anschaut, wie Rathenow vor 30 Jahren aussah, und diese Aufnahmen mit aktuellen Stadtansichten vergleicht, der wird sich die Augen reiben. Durch den Abriss leer stehender Wohnungen, insbesondere in Rathenow Ost, und die gleichzeitige Modernisierung der Innenstadt hat die Stadt ohne Zweifel an Attraktivität gewonnen.

Diese Modernisierung wäre ohne großzügige Förderung durch Land, Bund und EU nicht möglich gewesen. Eine der wichtigsten Finanzierungsquellen war die Städtebauförderung.

Millionen für Abriss und Modernisierung

Nach Auskunft von Ines Jesse, Staatssekretärin im Ministerium für Infrastruktur, flossen allein aus diesem Programm seit 1990 Gelder in Höhe von rund 54 Millionen Euro nach Rathenow, um die Stadt bei der Modernisierung zu unterstützen.

Und das Ende der Städtebauförderung ist noch nicht erreicht. Im Rahmen eines Arbeitsbesuches brachte die Staatssekretärin am Mittwoch einen Förderbescheid nach Rathenow mit.

Und der kann sich sehen lassen: In den Jahren 2020 bis 2023 werden weitere 850 000 Euro nach Rathenow fließen. Die Hälfte des Geldes kommt aus der Bundeskasse, die andere Hälfte vom Land. Rechnet man den Anteil von 33 Prozent hinzu, den die Stadt aus eigener Kasse beisteuern muss, dann stehen in dem erwähnten Zeitraum fast 1,3 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung, mit denen die Lebensqualität in der Innenstadt aufgewertet werden soll.

Breites Förderspektrum

Der Einsatz des Geldes ist übrigens nicht auf Wohngebäude beschränkt. In die Modernisierung der Weinbergschule etwa floss ebenso Geld aus der Städtebauförderung wie in die Herrichtung des Uferwegs am Rathenower Stadtkanal.

Übrigens wird auch der Bau der Brücke über einen Stichkanal nahe der Kleinen Waldemarstraße, mit dem der Ufer-Rundweg geschlossen wird, mit Hilfe von Geld aus der Städtebauförderung realisiert.

Staatssekretärin Ines Jesse trug sich in das Gästebuch der Stadt Rathenow ein. Quelle: Markus Kniebeler

Ines Jesse sparte bei ihrem Besuch in Rathenow nicht mit Lob für die Rathenower Verwaltung. „Nur wenn eine Kommune gute Vorarbeit leistet, funktioniert die Förderung“, sagte sie. „Das Geld wird nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt, sondern soll sinnvoll und gezielt dorthin fließen, wo möglichst viele davon profitieren“, sagte sie.

Damit dies funktioniere, benötigten die Fördermittelgeber von den Kommunen schlüssige Konzepte. Diese habe die Stadt Rathenow mit dem Insek (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) und der Stadtumbaustrategie vorgelegt.

Baustellentour mit KWR-Chef

Nachdem Ines Jesse Bürgermeister Ronald Seeger den Förderbescheid überreicht hatte, unternahm sie eine Tour durch die Innenstadt, um mit Hilfe der Städtebauförderung umgesetzte Vorhaben in Augenschein zu nehmen.

Weit musste sie nicht gehen. Danny Harwardt, Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow, führte Jesse durch den Block Berliner Straße 61-67, der gerade einer Komplettsanierung unterzogen wird. Und auch den KWR-Neubau in der Forststraße zeigte er der Staatssekretärin.

„Ohne die Unterstützung des Landes wären wir mit der Modernisierung der Innenstadt nie so weit gekommen“, hatte Bürgermeister Ronald Seeger zu Beginn des Besuches gesagt. Das hörte die Staatssekretärin gerne.

Von Markus Kniebeler