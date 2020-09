Rathenow

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 90-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag in der Rhinower Straße zu Fall. Ein fremdes Fahrzeug war an dem Sturz, der sich unweit der Jederitzer Brücke ereignete, nicht beteiligt.

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Von MAZ