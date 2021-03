Rathenow: Acht Senioren bilden eine Wohngemeinschaft

Rathenow

In der Fehrbelliner Straße 1 bis 2 in Rathenow hat eine neue Wohn-Pflege-Gemeinschaft für ältere Menschen mit und ohne Demenz eröffnet. Mitinitiiert wurde sie von der gemeinnützigen Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH, die mit ambulanten Pflegeleistungen unterstützt.

Die Gemeinschaftswerke Seit 1990 organisiert die Gemeinschaftswerke Wohnen und Pflege GmbH mit Sitz in Nauen bedarfsgerechte Wohn- und Pflegeangebote im Havelland, in Oberhavel, Potsdam, Cottbus, Berlin-Spandau und Stendal . Rund 700 haupt- und 150 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in Sozialstationen (ambulanten Pflegediensten), Tagespflege-Einrichtungen und Wohn-Pflege-Gemeinschaften für Senior/innen mit und ohne Demenz begleiten derzeit etwa 2 500 ältere Menschen in ihrem Zuhause.

Acht Mieter und Mieterinnen teilen sich die 365 Quadratmeter große barrierefreie Neubau-Wohnung mit Gemeinschaftsterrasse im Erdgeschoss und bewohnen jeweils ein Zimmer. Der großzügige Wohn- und Essbereich mit der offen gestalteten Küche lädt ein, den Tag gemeinsam zu gestalten.

Beliebter Treffpunkt

Schon jetzt ist er ein beliebter Treffpunkt. Hier wird nicht nur „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt, gegessen und geredet, sondern auch zusammen gekocht, gedeckt, abgeräumt oder Essen zubereitet. „Zum Alltag der Mieter und Mieterinnen gehört es, Pflichten im Haushalt zu übernehmen, soweit sie können, um weiterhin selbstbestimmt zu leben“, sagt Anja Reinbothe-Occhipinti, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Gemeinschaftswerk.

Blick in den Gemeinschaftsraum mit offener Küche. Quelle: privat

Die ersten Bewohner und Bewohnerinnen haben sich bereits häuslich eingerichtet in der WG mitten im Herzen von Rathenow und schon die Spazierwege am nahegelegenen Stadtkanal erkundet.

Käthe Hoffmann ist eine von ihnen. Für ihr neues Zuhause hat die 82-Jährige selbstverständlich ihre eigenen Möbel mitgebracht. So zog der Kleiderschrank in ihr Zimmer mit ein, der sie seit ihrer Hochzeit begleitet, ein gemütlicher Sessel und etliche gerahmte Bilder. Auch Dinge für die Gemeinschaft sind dabei: Geschirr, Anbauwand und Stühle.

Käthe Hoffmann in ihrem neuen Zuhause. Quelle: privat

Mobiliar ist einer der Punkte, die Michaela Ritter, Koordinatorin der Fachstelle Demenz in Rathenow, vor dem Einzug in die ambulant betreute Senioren-WG mit den Angehörigen abspricht, genauso wie Biografien, Vorlieben und die Namen der Kinder. Mit diesem Wissen können die Mitarbeiter auf bestimmte Verhaltensweisen oder Tagesrhythmen der WG-Bewohner eingehen.

Derzeit ist Michaela Ritter täglich vor Ort, um die neuen Mieter und deren Angehörige beim Einzug zu begleiten. Bei Käthe Hoffmann hat die ganze Familie mitgeholfen. Auch beim Einleben ist die Koordinatorin mit Rat und Tat zur Stelle. Tochter Katrin Hoffmann ist gleichzeitig WG-Sprecherin für das nächste Jahr. „Angelegenheiten, die die Gemeinschaft und deren Räume betreffen, werden gemeinsam geklärt“, sagt die 48-Jährige. „Ich bin Ansprechpartnerin für Mieter und Angehörige.“ Um Anmeldungen bei Versorgern kümmert sie sich ebenfalls.

Erleichterung bei den Töchtern

Katrin Hoffmann und ihre Schwester Ute sind glücklich, mit der Senioren-WG die optimale Wohnform für ihre Mutter gefunden zu haben. „Sie ist kognitiv eingeschränkt. Alleine wohnen ging nicht mehr. Der Unterstützungsbedarf ist zu groß.“ Käthe Hoffmann hat Pflegegrad 3. Die beiden Töchter leben in Berlin und sind voll berufstätig. „Wir haben lange überlegt, wie wir die Pflege übernehmen können, und gemerkt, dass wir das allein nicht schaffen“, gesteht Hoffmann.

Senioren WG, Fehrbelliner Straße Quelle: privat

Also zog Mutter Käthe aus ihrer Mietwohnung in Premnitz in eines der neuen Senioren-WG-Zimmer in Rathenow ein. „Hier hat sie einerseits ihren ganz privaten Lebensbereich und bekommt andererseits die Hilfe, die sie bei der Bewältigung des Alltag benötigt“ sagt Anja Reinbothe-Occhipinti.

Eine Präsenzkraft begleitet die Senioren und Seniorinnen, organisiert den Alltag mit und sorgt für mehr Sicherheit in der selbstbestimmten Lebensführung. Sie weiß auch um die Vorlieben der Mieter, zum Beispiel was das Essen betrifft. So gibt es für Käthe Hoffmann zum Frühstück Müsli, zum Kaffee mal ein Stück des geliebten Bienenstiches und abends Gurke und Tomaten. Pflegefachkräfte unterstützen die Bewohner ambulant bei der körperlichen Pflege und medizinischen Versorgung.

Außer der Senioren WG befinden sich im Neubau in der Fehrbelliner Straße noch 24 Wohnungen. Auch diese werden nach und nach bezogen.

