Rathenow: AfD-Abgeordneter bezeichnet Polizei als „Knüppelgarde“ - Boykott im Ausschuss

Auf leere Stühle schaute der Vorsitzende des Rathenower Ordnungsausschusses, Ralf Maasch (AfD), am Donnerstagnachmittag in der Weinbergaula. Bis auf den Leiter des Bürgeramts, Reinbern Erben, und eine Mitarbeiterin der Verwaltung blieben alle Abgeordneten der anberaumten Sitzung fern.

Grund dafür war kein Coronaausbruch, sondern eine Äußerung von Ralf Maasch. Der hatte nach einer unangemeldeten Versammlung von Impfgegnern am 20. Dezember in einem Post auf Facebook die Polizei als „Knüppelgarde“ bezeichnet.

„Der Ordnungsausschuss ist der unmittelbare Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit der Polizei und daher kann es nicht sein, dass der Vorsitzende sich so äußert.

Wir brauchen den respektvollen und vertrauensvollen Umgang, da bei Sicherheitspartnerschaften, gemeinsamen Streifen und der Bekämpfung von Drogenkriminalität die Polizei ein hochgradig wichtiger Partner in der Stadt ist“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Linken, Daniel Golze.

Linke spricht von hetzerischen Aufrufen

Er hatte in der letzten Sitzung der Fraktionsvorsitzenden den Vorschlag unterbreitet, den Ausschuss zu boykottieren.

„Wir wissen, dass die Polizei darüber mehr als verärgert war und wohl auch für sich beschlossen hat, sich zurückzunehmen“, so Golze. Maasch habe die Aufgabe, seinen Beitrag für Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu leisten. Er mache aber genau das Gegenteil.

„Seine hetzerischen Aufrufe haben zur Eskalation und zur Verletzung eines Polizisten geführt. Wir können nicht zulassen, dass so jemand für einen Ausschuss oder für die Stadtverordnetenversammlung und deren Abgeordnete direkt oder indirekt spricht“, sagt Golze.

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Horst Schwenzer, hatte angeboten, die Sitzung zu leiten – unter der Bedingung, dass Maasch nicht dabei ist.

„Herr Maasch sagte, ich könne den Ausschuss leiten. Er würde aber trotzdem kommen. Das geht nicht. Ist er als Vorsitzender dabei, kann ich den Ausschuss nicht leiten. Das wäre das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Stellvertreter einen Ausschuss leite, obwohl der Vorsitzende anwesend ist“, macht Hort Schwenzer deutlich.

Da Maasch auf diesen Vorschlag nicht eingegangen sei und daraufhin alle anderen Abgeordneten signalisierten hätten, am Donnerstagnachmittag nicht dabei zu sein, habe auch er die Sitzung ausfallen lassen. „Mir gefällt es nicht, dass der Ausschuss ausfällt. Schließlich haben wir nur vier Sitzungen im Jahr und es gibt einiges zu tun“, erklärt Schwenzer.

Maasch unter Druck

Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Konzeption des Außendienstes der Ordnungsverwaltung und das Schmuddeleckenkataster. Was dringend abgearbeitet werden muss, gehe nun in den Wirtschafts- und in den Bauausschuss, so Schwenzer.

Ralf Maasch fühlt sich derweil unter Druck gesetzt. „Mir wurde ein Ultimatum gestellt. Ich habe dennoch im Vorfeld klar gesagt, dass ich an der Sitzung teilnehme“, so Maasch. Zu seiner Äußerung hatte er sich bislang nicht erklärt.

Das wolle er im Gespräch mit den Abgeordneten tun. Sein Ziel sei es gewesen, die Sitzung dafür zu nutzen. „Ich stehe zu meiner Äußerung und hätte gern mit den Abgeordneten darüber gesprochen. Wenn sie das nicht wollen, werde ich mich spätestens in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 23. Februar dazu äußern“, so Maasch.

Zugleich betont er, dass sich sein Kommentar weder auf den Leiter der Rathenower Wache, noch auf die hier vor Ort tätigen Revierpolizisten bezieht. „Ich meinte damit die Beamten der Bereitschaftspolizei, die am 20. Dezember in Rathenow vor Ort waren und während der Demo Druck gemacht haben. Sie waren aus meiner Sicht auf Provokation und Konfrontation aus“, erklärt Maasch, der selbst bei der Versammlung dabei war.

Rathenower CDU will Erklärung

Auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Andreas Gensicke, hat den Kommentar dazu auf Facebook gelesen. „Ralf Maasch hat sein Stammtischgerede öffentlich gepostet. Dazu sollte er sich erst einmal erklären, vorher werden wir nicht an der Ausschusssitzung teilnehmen“, macht Gensicke deutlich.

Maasch selbst kann den Boykott nicht nachvollziehen. „Sie wurden nicht gewählt, um Kriege zu führen, sondern um sich für diese Stadt einzusetzen. Bleiben sie dem Ausschuss fern, verletzten sie ihre Pflicht als gewählte Abgeordnete und der Ausschuss ist nicht arbeits- und beschlussfähig“, sagt Maasch. Zugleich betont er, jederzeit zu einem klärenden Gespräch bereit zu sein.

Von Christin Schmidt