Das Musikschulgebäude in der Großen Hagenstraße 2b wurde Mitte der 1970er Jahre errichtet und galt damals wegen seiner Funktionalität als vorbildlich.

Eingeweiht wurde die Musikschule im Jahr 1977. Konzipiert war sie für eine Kapazität von 250 Schülern.

In späteren Jahren wurden in dem Gebäude zeitweise bis zu 500 Schüler unterrichtet.

Im Jahr 2003 mussten außerdem Räume für das Haus der Jugend frei geräumt. Da wurde es in dem Zweigeschosser richtig eng.

In Betrieb war die Musikschule bis zum Frühjahr 2007. Dann erfolgte der Umzug in die Mühle am Schwedendamm. Die war im Vorfeld der Buga 2006 komplett saniert worden, als Halle für die Blumenschauen.

Langfristiges Ziel der Sanierung war von Anfang an die Nutzung als Musikschule.