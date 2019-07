Rathenow

Eine Wanderung durch den Rathenower Stadtwald, das ist erstrebenswert – zumal das Gelände in diesem Jahr seit 700 Jahren zur Stadt Rathenow gehört. Wer mehr wissen will, der geht am besten mit Stadtförster Thomas Querfurth auf Tour, wenn der wieder einmal einen seiner Waldspaziergänge anbietet.

Rätsel gelöst

Jetzt hat Stadtförster Thonas Querfurth ein Rätsel um weiße Gespinste an Kiefern gelöst. Diese Gespinste waren von MAZ-Leserin Sylvia Wetzel bei einem Spaziergang entdeckt worden. Am Naturlehrpfad, etwa auf Höhe der Schautafel „Bäume des Waldes“, sah Sylvia Wetzel an mehreren Kiefern ein Gespinst.

Recherche aufgenommen

Ein wenig erschrocken, aber auch verwundert nahm die Mitarbeiterin des Kulturzentrums Rathenow die Recherche auf. „Viele der Kiefern haben am Stamm einen weiß- hellgrau flockigen Belag“, ließ sie wissen. Und weiter: „Das sieht sehr komisch aus.“ Nicht alle Kiefern seien betroffen und die Gespinste gebe es auch nur in dem einen Abschnitt. „Von Weitem und auf den ersten Blick sieht es aus, als ob hier plötzlich eine Menge Birken stehen“, so die Spaziergängerin.

So sehen die Gespinste an Kiefern im Stadtwald aus der Nähe aus. Quelle: sylvet

Sylvia Wetzel hat sich in der Sache auch an das Bauamt der Stadt Rathenow gewendet. Das bestätigte der Leiter der Behörde, Matthias Remus. „Wir haben uns das auch gleich angesehen und tippen darauf, dass die Kiefern von einem Pilz befallen sind.“ Genaueres soll Stadtförster Thomas Querfurth in Erfahrung bringen, wenn er kommenden Montag wieder zum Dienst erscheint.

Kein Eichenprozessionsspinner

Rathenows Stadtförster, in diesen Dingen immer der richtige Ansprechpartner, weilte nämlich bis zum vergangenen Montag noch im Urlaub. Und so entspann sich eine rege Diskussion in den Sozialen Netzwerken um die Gespinste. Wie Sylvia Wetzel festgestellt hat, waren keine Raupen zu sehen. Immerhin gibt es eine Kiefern-Prozessionsspinnerraupe. Diese legt – ähnlich wie die Eichenprozessionsspinnerraupe – Gespinste um Bäume.

Pilz aus Amerika

Nun hat Thomas Querfurth das Rätsel gelöst: Bei dem weißen Belag an den Stämmen der Kiefern – es sind übrigens Weymoutskiefern – handelt es sich um einen Pilz, den so genannten „Weymouthskiefernblasenrost“. Dieser Pilz kam mit der Kiefernart aus den USA nach Europa.

Im Stadtwald Rathenow wurde kürzlich ein Gedenkstein übergeben. Quelle: Uwe Hoffmann

Schon vor 100 Jahren, so erklärt es Thomas Querfurth, hatte der Pilzbefall zur Folge, dass Weymoutskiefern auf großen Flächen abgestorben sind. Auf die leichte Schulter sollte man die Gespinste also nicht nehmen. Querfurth macht darauf aufmerksam, dass die Bäume durch die andauernde Trockenheit stark geschwächt.

Andere Arten nicht betroffen

Den Pilz wehren die Kiefern üblicherweise mit verstärkter Harzproduktion ab. Derzeit können Kiefern, die durch die Trockenheit geschwächt sind, nicht so viel Harz produzieren. Der Pilz vermehrt sich deshalb. Andere Kiefernarten sind von dem Pilz nicht betroffen.

Rathenows Stadtförster Thomas Querfurth. Quelle: Christin Schmidt

Nun wird Stadtförster Thomas Querfurth genau beobachten, wie sich der Pilz weiter entwickelt. Zu retten sind die Bäume voraussichtlich nicht. Im kommenden Jahr werden sie aus dem Bestand genommen, die Fläche muss dann neu aufgeforstet werden.

Von Joachim Wilisch