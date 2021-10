Rathenow: Amerikanisches Café zieht um 

Rathenow

Wer wissen will, wie es sich angefühlt haben könnte, in den 1950er Jahren ein amerikanisches Café zu betreten, der muss nicht über den großen Teich fliegen. Ein paar Schritte die Berliner Straße runter, und schon steht man vor Kitty’s Candy World. Hier hätten sich Dean Martin und Frank Sinatra sicher wohl gefühlt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass Katharina Mirsch in der Berliner Straße einen Laden eröffnete, der nicht nur US-Nostalgikern das Herz aufgehen lässt. Vor allem die Liebhaber süßer Versuchungen kommen in dem originellen Café auf ihre Kosten. Neben Kuchen und Torten in allen Variationen – viele davon nach original amerikanischer Rezeptur – können im Candy-Bereich typische Süßigkeiten aus den Vereinigten Staaten erworben werden.

Start unter erschwerten Bedingungen

Obwohl in der ersten Zeit nach der Eröffnung das Café-Geschäft wegen des Corona-Lockdowns unter extrem erschwerten Bedingungen vonstatten ging, haben sich die Geschäfte mittlerweile erfreulich entwickelt. So erfreulich, dass eine Vergrößerung ansteht.

Kitty’s Candy World zieht um. Und zwar in das seit Monaten leer stehende Ladenlokal gleich nebenan, in dem bis Ende des vergangenen Jahre das Schuh- und Ledergeschäft Lange untergebracht war. Praktischerweise bleibt der Vermieter derselbe: Deshalb gingen die Verhandlungen mit der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow schnell und unbürokratisch über die Bühne.

Im November 2020 eröffnete Kitty's Candy World. Quelle: Markus Kniebeler

„Wir haben gemerkt, dass der Innenbereich einfach nicht groß genug ist“, sagt Katharina Mirsch. In der warmen Jahreszeit habe man das mit den Tischen vor dem Lokal noch einigermaßen abfangen können. Aber jetzt, wo sich die Außengastronomie witterungsbedingt erst einmal erledigt hat, reiche der Platz im Café einfach nicht.

Neues Lokal doppelt so groß

Das wird sich mit dem Umzug ändern. Rund doppelt so groß ist die Nutzfläche an dem neuen Standort. Es wird also genug Platz da sein, um die Kunden auch in den Wintermonaten zu bewirten.

Wer sich in die liebevolle Einrichtung des Cafés verliebt hat, muss dem Umzug übrigens nicht mit Sorge entgegensehen. Die gesamte Einrichtung samt Deko wird eins zu eins in den neuen Laden transferiert. Kitty’s Candy World, so wie man sie kennt, wird in der einen Hälfte des Geschäfts wiederauferstehen.

Für die andere Hälfte hat sich die Chefin etwas Neues ausgedacht. Dort soll eine Milchbar im Dinerstil der 50er Jahre entstehen – mit großer Bedientheke, viel Chrom und den charakteristischen Sitzbänken, die aussehen, als wären sie für einen amerikanischen Straßenkreuzer entworfen worden.

Umzug startet am Sonnabend

Der Großteil der neuen Einrichtung steht schon. Nun muss noch der Umzug des jetzigen Cafés erfolgen. Das soll in den kommenden Tagen geschehen.

„Am Sonnabend um 14 Uhr schließen wir“, sagt Katharina Mirsch. Danach werde gleich mit dem Abbau begonnen. Bis Dienstagabend soll der komplette Umzug geschafft sein, sodass am Mittwochvormittag – wenn denn alles glatt läuft – die ersten Gäste im neuen Café bewirtet werden können.

Das bewährte Angebot an süßen Sachen wird es weiterhin geben. Quelle: Markus Kniebeler

Das bewährte Angebot an süßen Sachen wird es weiterhin geben. Und auch das Frühstücksangebot bleibt bestehen. Belegte Bagels, herzhafte Paninis, Rührei, Bacon, Pancakes, Baked Beans und andere Herzlichkeiten stehen auf der Speisekarte. Geschlemmt werden kann übrigens den ganzen Tag (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr).

Personal gesucht

„Ich würde das Café liebend gerne auch sonntags öffnen“, sagt Katharina Mirsch. Doch das scheitere momentan am Personal. Wie nahezu alle Gastronomen der Region sucht die Chefin händeringend nach Mitarbeitern für den Service- und den Küchenbereich. „Wir finden niemanden“, sagt sie „Der Markt ist leer gefegt.“

Also geht sie mit ihrem bewährten Team an den Start – in einem Laden, der doppelt so groß sein wird wie der alte. „Kein Problem, kriegen wir hin“, sagt Miss Kitty. „Wir sind alle hochmotiviert und freuen uns riesig auf die neue Herausforderung.“

Von Markus Kniebeler